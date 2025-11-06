مشهد سماوي… القمر العملاق ينير العاصمة الفنزويلية بإشراقه (فيديو)

في مشهد فلكي يأسر الأبصار، أضاء القمر العملاق سماء العاصمة الفنزويلية كاراكاس مساء الأربعاء.

ويُعد هذا القمر الأكبر والأشد لمعانًا بين الأقمار الكاملة الثلاثة التي شهدها العالم خلال هذا العام، حيث بدا أكثر إشراقًا وسطوعًا من أي بدرٍ سابق في 2025.

القمر العملاق

والقمر العملاق ظاهرة فلكية تحدث عندما يصل القمر “البدر” إلى أقرب نقطة إلى الأرض، فيبدو أكبر حجمًا بنسبة قد تصل إلى 14% وأكثر إشراقًا ولمعانًا بنسبة قد تصل إلى 30%، ويتهافت المصورون لالتقاط أفضل صور للظاهرة الفلكية الساحرة التي تظهر حول العالم.

وما زال الاعتقاد بشأن علاقة القمر العملاق بثوران البراكين والأعاصير والزلازل وغيرها محل خلاف واسع، لكن لا يوجد دليل علمي على ذلك وفقًا للبحوث والدراسات الفلكية الرصينة.

تؤكد ناسا أن مصطلح “القمر العملاق” ليس تعريفًا فلكيًا رسميًا، بل تعبير شعبي أطلقه عالم الفلك ريتشارد نول عام 1979، وأصبح شائع الاستخدام لوصف البدر عندما يكون قريبًا من الأرض.