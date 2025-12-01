الأسيرة المفرج عنها تسنيم الهمص تطالب بالإفراج عن والدها و”الكادر الطبي” المعتقل لدى الاحتلال (فيديو)

دعت الأسيرة المفرج عنها الممرضة تسنيم الهمص المجتمع الدولي والجهات الحقوقية إلى التحرك للإفراج عن الأسيرات والأسرى والعاملين في القطاع الصحي، ومنهم والدها الطبيب مروان الهمص، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت تسنيم للجزيرة مباشر إنها خُطفَت من قِبل مجموعة تابعة لمسلحي ياسر أبو شباب، الذين قاموا بتسليمها إلى جيش الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن الاحتلال نقلها بين سجون عدة من بينها عسقلان ومجدو وشارون والجلمة والرملة والدامون، مشيرة إلى أن نقلها إلى سجن عسقلان كان للضغط على والدها المحتجز في السجن نفسه.

وذكرت تسنيم أنها تلقت وعودا عدة بالإفراج عنها، لكن سلطات الاحتلال وضعتها في زنزانة انفرادية بدلا من إطلاق سراحها.

ظروف الاحتجاز

وقالت تسنيم إن الأسيرات داخل السجون يعانين ظروفا “صعبة وقاسية”، مشيرة إلى أن العديد منهن فقدن الكثير من الوزن بسبب ظروف الاحتجاز.

وأضافت أن بعض الأسيرات تعرَّضن لـ”عقوبات وقمع ومعاملة قاسية”، ومنها سحب الحجاب أو الجلباب، وإطلاق الغاز عليهن.

وقالت تسنيم إنها سُمح لها برؤية والدها دقيقة واحدة فقط خلال الاعتقال، مؤكدة أنه يعمل مديرا طبيا “وليس له علاقة بأي نشاط سياسي”.

وطالبت المجتمع الدولي بـ”التدخل العاجل للإفراج عن والدها وعن جميع الأسيرات والأسرى، وعلى وجه الخصوص الكادر الطبي”، مؤكدة أن “عملهم إنساني ويجب ألا يكون سببا للاعتقال”.

بدورها، قالت عمَّة تسنيم الهمص إن ابنة أخيها اختُطفت “من نقطة طبية أثناء عملها”.

ووجَّهت مناشدة للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بالعمل على إطلاق سراح الطبيب مروان الهمص و”الكادر الطبي” المعتقل، مشددة على أن “عملهم مهني وإنساني”.