خبير استراتيجي: “هناك محاولات لإضفاء شرعية على الدعم السريع خصوصا بعد هزائمه المتكررة”

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء معتصم عبد القادر حسن أن هناك جهات خارجة تحاول إضفاء شرعية على ميليشيات الدعم السريع.

وفي مقابلة الأحد مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر قال حسن إن لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بمبعوث الأمم المتحدة جاء فيه تأكيد استعداد السودان للتعاون التام “سواء كان مجالات حقوقية سواء كان مجالات إنسانية ولكن يجب أن يتم وفقا لمراعاة سيادة الدولة السودانية وسيادة الجيش السوداني على الأراضي السودانية”.

وأردف حسن أن “أي محاولات للتعامل مع هذه المسائل خارج إطار الشرعية السودانية هي مرفوضة تمام لأننا نعلم جيدا أن هناك محاولات لإضفاء شرعية على الدعم السريع خصوصا بعد هزائمه المتكررة”.

وأوضح اللواء أن ملف المقترحات الداعية للهدنة يأتي دائما في الأوقات التي يعاني فيها الدعم السريع تراجعات عسكرية على الجبهات المختلفةبحيث تكون هذه محاولات لإنعاشه.

وبخصوص محاولات دخول لجان تقصي الحقائق الدولية لتوثيق الاتهامات بارتكاب مذابح بحق المدنيين قال حسن إن موقف الحكومة السودانية الرافض لدخولها يأتي بسبب محاولتها الدخول عن طريق المعابر الخاضعة للدعم السريع.

وأضاف “نحن نقول لهم مرحبا بكم ولكن عليكم الدخول عن طريق الخرطوم”.