ساندرا علوش.. لاجئة سورية تقاضي السلطات الألمانية بسبب تفتيش “مهين وعنصري” (فيديو)

كشفت الصحفية السورية ساندرا علوش للجزيرة مباشر تفاصيل الشكوى القانونية ضد السلطات الألمانية، بعد تعرضها لما قالت إنه تفتيش “عنصري ومهين”.

وقالت ساندرا إنه “تم استهدافها شخصيا، بسبب ملامحها العربية”، مضيفة أن الشرطة الألمانية لم تقم بتفتيش ركاب القطار الذي كانت تستقله قادمة من فرنسا.

وأضافت أن الشرطة الألمانية أنزلتها من القطار عند الحدود ثم اقتادتها إلى مركز تابع لها، حيث تعرضت لاعتداء وتفتيش عنيف، شمل تفتيشا جسديا كاملا، أُجبرت فيه على خلع ملابسها بالكامل “أمام شرطية”.

وذكرت ساندرا أن “شرطيا حاول فتح الباب عليها، أثناء التفتيش الكامل، قبل وضعها في غرفة احتجاز”، مضيفة أنها “اضطرت للرجوع إلى فرنسا مشيا على الأقدام”.

وقالت إنها تسعى لمحاسبة السلطات الألمانية على الانتهاكات التي تعرضت لها، وإثبات أن هذا “التفتيش وهذا التعامل غير قانوني”، مضيفة أن هدفها الأكبر هو “حماية آلاف الأشخاص الذين يواجهون عنفا مماثلا بصمت”.

وأشارت ساندرا إلى أن قضيتها تسلط الضوء على التنميط العنصري في أوروبا، وعلى “العنف الذي أصبح مشرعنا ضد ذوي البشرة غير البيضاء”.

وتوضح أن “استهداف المجتمعات المهاجرة والعربية في أوروبا، أصبح نمطا شائعا يأتي من سياسات يعتمدها الاتحاد الأوروبي، مبنيا على صور نمطية ترى الأشخاص غير البيض كتهديد، وهذه العقلية تنتقل مباشرة إلى الشرطة والسلطات ما يؤدي إلى العنف”.

وأفادت أنه بالرغم من أنها مقيمة في فرنسا كلاجئة سياسية منذ 10 سنوات، وتحمل كل الأوراق القانونية، ادعت الشرطة أن الأوراق الثبوتية التي تحملها لا تكفي، وهذه كانت أول مرة تتعرض فيها لهذا الموقف.