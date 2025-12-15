حذاء من بطانية.. فلسطينية من غزة تعيد تدوير مخلفات الحرب وصناديق المساعدات (فيديو)

يشهد قطاع غزة مبادرات شخصية عديدة لتحدي الظروف الصعبة التي نتجت عن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تغريد عبد الله، هي واحدة من سكان القطاع التي لم تيأس، وحاولت ابتكار حلول إبداعية للنازحين، تُمكّنهم من التعايش مع هذه الظروف وتجاوز الصعوبات التي يعيشونها في الخيام التي لا يتوفر بها الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وقالت تغريد للجزيرة مباشر إن فكرتها تقوم على إعادة تدوير مخلفات الحرب والاستفادة من المواد التي تدخل القطاع ضمن المساعدات، ليستفيد منها سكان القطاع الذين فقدوا كل شيء بسبب الحرب.

وأضافت أنها تقوم بصناعة خزانة أو قطعة ملابس أو سلة خضروات أو حذاء لطفلة بأدوات بسيطة ومواد تتوفر للجميع.

وذكرت تغريد أنها تنشر ما تقوم بصناعته وطريقة الإعداد عبر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للنازحين وسكان غزة.

وقالت إن ما تقوم به يُعَد “شكلا من أشكال المقاومة للاحتلال”، مؤكدة أنها تشعر بالفرحة مع تفاعل الناس مع ما تنشره، وطلبهم تقديم أفكار جديدة تساعدهم على تخطي صعوبات الحياة والحرب في غزة.