مرشح سابق لرئاسة تونس يكشف سبب تغيير موقفه من قيس سعيّد (فيديو)

أوضح المرشح الرئاسي التونسي السابق محمد عبو أسباب تحوّل موقفه من الرئيس قيس سعيّد، بعدما كان من أبرز المساندين له عقب إجراءات 25 يوليو 2021، قبل أن يصبح من معارضيه لاحقًا.

جاء ذلك خلال رده على سؤال لمذيع الجزيرة مباشر أحمد طه حول توصيفه لما حدث في ذلك التاريخ، خاصة وأنه كان قد اعتبر حينها ما جرى إجراءً ضروريًا سبق أن نادى به، مبررًا اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور باستحالة استمرار السير العادي لدواليب الدولة.

وبيّن عبو أنه كان من الداعين إلى فرض القوانين بالصيغة والآليات المتاحة في ذلك الوقت، واعتبر ما جرى إجراءات استثنائية. وأقرّ بوجود جدل قانوني آنذاك، حيث رأى بعض رجال القانون أن شرط إعلان الحالة الاستثنائية، والمتمثل في توقف السير العادي لمؤسسات الدولة، لم يكن متوفرًا، متسائلين عمّا إذا كان ذلك يبرر كل ما تلا من إجراءات.

وأوضح أنه دافع في تلك المرحلة عن مشروعية ما حدث من زاوية القانون العام، رغم وجود آراء قانونية محترمة أخرى اعتبرت ما جرى “انقلابًا”.

وأكد عبو أن ما حدث يوم 25 يوليو لم يكن “انقلابًا” في تقديره آنذاك، لأن توصيفه كذلك كان سيعني اتهام بقية المؤسسات التي شاركت في تنفيذ قرارات الرئيس بالانقلاب، وهو ما لم يكن قائمًا، إذ لم تكن هناك أوامر غير شرعية واضحة تدفع الجيش أو الأمن إلى رفض التنفيذ.

كما أشار إلى أن هذه المؤسسات تعاملت مع قرارات الرئيس على أساس أنها مؤقتة، وأنه سيعود عن الإجراءات بعد أشهر، مستشهدًا بتصريح قيس سعيّد في اليوم نفسه بأنه لن يحلّ البرلمان لأن الدستور يمنع ذلك.

غير أن عبو اعتبر أن الموقف تغيّر لاحقًا عندما استتب الأمر للرئيس، ولم يواجه رد فعل قوي، فبدأ، بحكم طبيعة السلطة، في تجميع الصلاحيات واتخاذ قرارات وصفها بالغريبة على رجل قانون، من بينها اعتبار نفسه مخولًا لوضع دستور جديد في إطار الإجراءات الاستثنائية، رغم أن الفصل 80 هو جزء من الدستور نفسه ولا يمكن أن يكون مدخلًا لتعليقه أو استبداله.

وذكّر بأنه أكد منذ الليلة الأولى للتعليق على إجراءات 25 يوليو أن هذه التدابير تكون عادة محدودة زمنيا لبضعة أشهر، ثلاثة أو أربعة أو خمسة على أقصى تقدير، ولم يكن يتصور، مثل غيره، أن تتطور الأمور إلى ما آلت إليه.

وختم عبو بأن هذا المسار تحقق نتيجة غياب مقاومة مؤسساتية حقيقية، وضعف رد فعل شعبي مناسب، إلى جانب انتشار مبررات ومغالطات، ووجود حالة من الهشاشة داخل المجتمع التونسي ساهمت في تمكين هذا التحول في مسار السلطة.