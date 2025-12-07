وزير الإعلام اللبناني: “الاعتداءات الإسرائيلية هي أبرز معوقات حصر السلاح بيد الدولة”.

أكد وزير الإعلام اللبناني د/ بول مرقص أن حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يتقدم في مساره المحدد مسبقا رغم المعوقات.

وفي مقابلة مع المسائية السبت على الجزيرة مباشر قال مرقص إن هناك عقبات تواجه الجيش اللبناني في تنفيذ هذا القرار مضيفا “هذه العقبات لن تثني الجيش اللبناني عن تنفيذ مهامه المرسومة له”.

حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة اللبنانية.. ما أبرز العقبات؟ pic.twitter.com/iNDFiLRgbm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2025

وأضاف أن الجيش أشرف على تنفيذ المرحلة الأولى من هذا التكليف وسيقدم تقريره بهذا الشأن مطلع الشهر المقبل مردفا “عندما يأتي قائد الجيش إلينا في مجلس الوزراء ليقدم تقريره فإنه لا يتحدث بالعموميات بل يقدم عرضا واضحا بالحقائق والأرقام والقرائن والصور والإحداثيات”.

وأكد مرقص أن جهود نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني بلغت تقريبا 90%.

وبخصوص العقبات التي تواجه هذه الجهود قال مرقص “أبرز العقبات هي الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي الذي يجعل انتشار الجيش في الجنوب كما نريد مواجها بهذا الاحتلال”.

وجاء قرار حصر السلاح في لبنان على مؤسسات الدولة قبل أشهر استنادا إلى مبادرة أميركية نقلها المبعوث توم برّاك، وتقضي بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عبر خريطة طريق رباعية المراحل تبدأ بإصدار قرار لحصر السلاح، وتشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا، وتفكيك الأسلحة الثقيلة لحزب الله مقابل حزمة دعم دولي لإعادة إعمار لبنان.