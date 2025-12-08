صبر الابن وأمنية بسيطة للجد.. آمال عائلة نازحة في غزة (فيديو)

“هذا نصيبنا” بهاتين الكلمتين البسيطتين لخص أحمد نوفل وضع أسرته التي كان هو عائلها الوحيد قبل إصابته في الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مدة عامين.

وأبدى نوفل صبرا ملحوظا خلال لقائه مع الجزيرة مباشر من داخل الخيمة التي نزحوا إليها بعد تدمير منزلهم من قِبل الاحتلال.

وقال نوفل إنه يواجه صعوبات جمة في توفير احتياجات العائلة بسبب إصابته في ذراعه الأيمن، التي تحول دون ممارسة أي عمل.

وأضاف أن الحصول على طعام للعائلة يمثل الأولوية بالنسبة له، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من تسجيل أولاده في المدارس الخاصة العاملة حاليا لأنه لا يمتلك المبلغ المطلوب رغم أنه يُعَد مبلغا بسيطا.

وإضافة إلى أحمد، تتكون العائلة من الزوجة وثلاثة أطفال ووالده ووالدته. ويعاني الجد أمراضا عدة بينها السرطان وضعف السمع، لكنه أبدى روحا مرحة خلال اللقاء.

وردا على سؤال لمراسل الجزيرة مباشر بشأن كيف يقضي يومه، قال ضاحكا إن الأمور تسير، ويتمنى لو أن أحدا أحضر له “صندوقا من البسكويت”.