“مرض نادر”.. أم فلسطينية تطلب علاج ابنها خارج قطاع غزة بأسرع ما يمكن (فيديو)

طلبت أم فلسطينية من قطاع غزة سرعة إخراج ابنها قصي أبو شلوف من القطاع للحصول على العلاج من أمراض عدة، بينها مرض نادر للغاية أصيب به.

وقالت الأم للجزيرة مباشر إن هذا المرض النادر أفقده الإحساس بالألم، مما يجعله قد يقضم أصابع يديه من دون أن يتألم.

وأضافت أن من أعراض هذا المرض عدم الشعور بالبرودة، لدرجة أنه يستحم بمياه باردة في الشتاء، كما يحتاج إلى البقاء في التكييف خلال فصل الصيف.

وذكرت أنه يعاني أيضا مرضا في قدمه مما يحول دون ارتدائه الحذاء. وختمت الأم بحسرة “من حق ابني أن يعيش مثل باقي الأطفال”.