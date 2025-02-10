تقارير|قطاع غزة

“تطهير عرقي”.. مرصد حقوقي يكشف كيف تهجّر إسرائيل آلاف الفلسطينيين قسرا بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون يراقبون بينما يغادر الفلسطينيون منازلهم بحثًا عن الأمان خلال عملية مداهمة للجيش في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، 10 فبراير 2025.
جنود إسرائيليون يراقبون أثناء عملية تهجير قسري لفلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، 10 فبراير 2025 (الفرنسية)
10/2/2025

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجّرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالقوة القهرية ضمن هجومها العسكري ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية.

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن هدف هذه العمليات هو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وفرض وقائع جديدة متناقضة مع قواعد القانون الدولي.

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وأشار المرصد إلى أن فريقه الميداني تابع عمليات التهجير القسري التي استهدفت، أول أمس السبت، مئات الفلسطينيين من مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة.

وأكد أن هذا التهجير يأتي في سياق “عدوان واسع” بدأ في 2 فبراير/شباط الجاري، إذ تشن القوات الإسرائيلية اقتحامات متكررة لمخيم الفارعة وبلدة طمون، مصحوبة بعمليات تدمير للمنازل والبنية التحتية، وفرض حظر تجوال مشدد على السكان.

أحد أعضاء الهلال الأحمر يساعد الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بحثًا عن الأمان خلال عملية مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
أحد أعضاء الهلال الأحمر يساعد الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بعد اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)

وأوضح المرصد أن الأيام الماضية شهدت تهجير عشرات العائلات، إلا أن عمليات التهجير تصاعدت اليوم بشكل خطير، إذ اضطرت مئات العائلات إلى النزوح القسري تحت وطأة التجويع والحصار والتهديد بقصف المنازل.

وأُجبر السكان على مغادرة منازلهم عبر مسارات فرضتها القوات الإسرائيلية “وسط إجراءات مهينة وحاطة بالكرامة، وفي ظل أجواء باردة، ودون توفير أي مأوى ملائم لهم”، حسب المرصد.

التهجير القسري الجماعي

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن القوات الإسرائيلية تصعّد عملياتها في الضفة الغربية من خلال ممارسات منهجية، أبرزها التهجير القسري الجماعي، الذي ظهر بوضوح مع إعلان الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية واسعة أطلق عليها “السور الحديدي”، بدأت في جنين ومخيمها وبلداتها منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وامتدت إلى طولكرم ومخيمَي طولكرم ونور شمس منذ 27 يناير.

فلسطينيون يغادرون منازلهم بحثًا عن الأمان خلال عملية مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، 10 فبراير 2025
فلسطينيون يغادرون منازلهم قسرا خلال عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، 10 فبراير 2025 (الفرنسية)

وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجَّر أغلبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، إلى جانب أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيم طولكرم، في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود.

وأضاف أن هذه الممارسات تعكس نهجًا مشابهًا لما حدث في قطاع غزة، إذ هجَّر الاحتلال قسرًا نحو مليوني فلسطيني عبر أوامر إخلاء غير قانونية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن سياسة التهجير القسري وطرد السكان كانت قائمة في الضفة الغربية منذ سنوات، وتعاظمت خلال العامين الماضيين، لكنها اتسمت بالطابع الفردي والمجموعات الصغيرة خلال تدمير المنازل، ومصادرة الأراضي والأملاك بذرائع غير قانونية، وترحيل وتفكيك التجمعات السكانية لمصلحة إقامة بؤر استيطانية كما حدث في أكثر من موقع في الخليل والأغوار.

الاحتلال يجرف شوارع في طولكرم بالضفة الغربية
الاحتلال يجرف شوارع في طولكرم بالضفة الغربية (الفرنسية)

وأشار المرصد إلى أن “النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات، بهدف خلق ظروف معيشية قاسية، إلى جانب سياسة القتل التي أفضت خلال 19 يومًا إلى مقتل 30 فلسطينيًّا بينهم 4 أطفال، وإصابة نحو 300 بجروح”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

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تصاعد الدخان من موقع انفجارات خلال غارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في 2 فبراير 2025 (الفرنسية)
المصدر : الجزيرة مباشر

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