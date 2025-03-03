تأثير “تيك توك” في عقول الشباب: هل هو خطر حقيقي؟

أصبح تطبيق “تيك توك” من أكثر التطبيقات شهرة في الآونة الأخيرة، رغم أنه تطبيق حديث النشأة. واكتسب هذا التطبيق شهرة واسعة على مستوى العالم، متسببا في تأثيرات كبيرة في المجتمعات العربية والإسلامية.

وكان معظم هذا التأثير سلبيًّا؛ مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ قرارات بحظره، مثل باكستان التي حظرته بسبب محتواه الذي يتضمن مواد غير أخلاقية، مثل الإباحية، تشجع على نشر الرذيلة بين الشباب والمراهقين.

ورغم الانتقادات الواسعة التي طالت تيك توك، فإن عدد مستخدميه يواصل الزيادة يومًا بعد يوم، حيث أصبح مصدر دخل يومي للملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يُظهر مدى التأثير الكبير لهذا التطبيق في الفرد والمجتمع.

تأثير تيك توك

وكان لتطبيق “تيك توك” تأثير كبير في مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال والشباب، ولا سيما مع غياب الرقابة الأسرية وضعف اهتمام الدول بالتطبيقات الاجتماعية التي تؤثر في الشباب، وغياب الوازع الديني. كل هذا جعل من تيك توك بيئة خصبة لنشر محتوى قد يضر بالقيم والأخلاق.

وتأثرت عدة فئات في المجتمع بهذا التطبيق، بدءًا من الأطفال والمراهقين، وصولًا إلى الشباب المتزوجين وغير المتزوجين، وحتى المسنّين في بعض الحالات.

تأثير تيك توك في الأطفال

ويظهر التأثير السلبي الأكبر لتيك توك في فئة الأطفال، حيث أظهرت عدة دراسات أن إيجابيات تيك توك للأطفال تكاد تكون معدومة بسبب انتشار المحتوى غير الأخلاقي عليه.

ومع ذلك، هناك بعض الفوائد مثل نشر المقاطع التعليمية القصيرة في بعض المدارس، التي تهدف إلى إثراء العلوم واللغات، إضافة إلى المحتوى الترفيهي والألعاب.

ولكن على الجانب الآخر، يعرض التطبيق مواد ضارة بالأطفال، حيث يمكن لأي شخص دخول التطبيق دون تسجيل؛ مما يسمح لهم بالوصول إلى محتوى غير لائق أخلاقيًّا، وهو ما يؤدي إلى تدهور الأخلاق وتزايد المشاكل الأسرية.

كما أظهرت الدراسات أن تعرض الأطفال لمحتوى الفيديوهات “المخصصة” يمكن أن يؤدي إلى تنشيط مراكز المكافأة في الدماغ؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للإدمان على هذه المنصات.

ويصف المختصون ما يحدث في تيك توك بأنه حالة من “التعزيز المتقطع”، وهي آلية تحفيز تسهم في زيادة استهلاك المحتوى. هذا النوع من التحفيز يوجد حالة من المتعة المؤقتة، مشابهة لما يحدث مع إدمان المخدرات أو تناول الحلويات؛ مما يزيد من تكرار سلوك التصفح والمشاهدة دون الشعور بالوقت الذي يمضي.

تأثير تيك توك في الشباب

أما بالنسبة للشباب، فيُعد تطبيق تيك توك من أكثر التطبيقات التي تروج للمحتوى غير الأخلاقي، مثل الإباحية والرذيلة.

ورغم وجود بعض الجوانب الإيجابية مثل التعليم والمشاركة في المحتويات الهادفة، فإن الآثار السلبية كانت كبيرة. ومن أبرز الأضرار التي يتسبب فيها تيك توك نشر المواد الإباحية، التي تؤثر في أخلاق الشباب وتدمر النسيج الاجتماعي.

وعلاوة على ذلك، يعزز التطبيق التواصل غير الشرعي بين الجنسين، كما يزيد من مستوى العنف الجنسي والجسدي في المجتمع.

وبحلول عام 2021، تجاوز عدد مستخدمي تيك توك مليار مستخدم شهريًّا، وهو ما يعكس مدى نجاحه وانتشاره. وفي الولايات المتحدة، أظهرت الإحصائيات أن نحو 25% من مستخدمي التطبيق هم من الفئة العمرية الواقعة بين 10 و19 عامًا؛ مما يعني أن نصف المستخدمين تقريبًا هم من الشباب والمراهقين.

وفي تقرير صادر عن مركز “بيو” في أغسطس/آب 2022، جاء تيك توك في المرتبة الثانية بعد يوتيوب من حيث الاستخدام بين المراهقين.

وفي تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في إبريل/نيسان 2021، تمت الإشارة إلى ظاهرة “عقل تيك توك” التي تسببت في تشتت الانتباه وزيادة حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

ما هي أضرار تيك توك؟

أحدث تيك توك أضرارًا كبيرة على العديد من فئات المجتمع، فالاستخدام المفرط لهذا التطبيق يزيد من العزلة الاجتماعية، إذ يقضي الأفراد وقتًا طويلًا في متابعة المحتويات، على حساب العلاقات الاجتماعية الحقيقية مع الأسرة والأصدقاء.

كما يسهم في تضييع الوقت والجهد في محتوى غير مفيد، ويؤدي إلى استنزاف الأموال في شراء منتجات لا قيمة لها. وفضلًا عن ذلك، يعد تيك توك مكانًا مناسبًا للتحرش والابتزاز الإلكتروني؛ مما يزيد من أخطار الأذى النفسي والجسدي للمستخدمين.

ما سلبيات وإيجابيات تطبيق تيك توك؟

وبالرغم من أن تطبيق تيك توك يحقق بعض الفوائد مثل تقديم محتوى بسيط وهادف، ويتيح إمكانية التفاعل مع الفيديوهات والاستفادة من المحتوى التعليمي والترفيهي، فإن هناك العديد من السلبيات التي لا يمكن تجاهلها.

ومن أبرز تلك السلبيات سهولة وصول جميع الأفراد إليه وإنشاء حسابات عليه، مما يسمح بنشر المحتوى المسيء والمثير للعنف الجنسي والإساءة الاجتماعية. كما يعزز التطبيق ظاهرة التنمر الإلكتروني ويشجع العلاقات غير الشرعية.

نصائح لتجنب أضرار تيك توك

ومن أجل تقليل التأثيرات السلبية لتطبيق تيك توك، يجب على الآباء تفعيل الرقابة الأسرية على أجهزة الأطفال، والتوعية بالأخطار المترتبة على استخدام هذا التطبيق.

كما ينبغي تقليص المتابعة للمحتويات السيئة، وإدارة الخصوصية على الحسابات الخاصة، وحذف المتابعين الذين ينشرون محتوى سلبيا. ومن الضروري أيضًا تحديد وقت معين لاستخدام التطبيق، لتقليل التأثيرات الضارة على صحة الأطفال النفسية والعقلية.