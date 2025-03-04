هل تفقد دكا بسرعة قابلية العيش فيها بسبب تدهور تلوث الهواء؟

تتصدر مدينة دكا، عاصمة بنغلاديش، قائمة المدن ذات أسوأ جودة هواء في العالم، وفقاً لمؤشر جودة الهواء (AQI)، وهو ما يزيد من المخاطر الصحية لأكثر من 20 مليون شخص يعيشون في المدينة.

ويؤكد خبراء البيئة والأطباء على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة ومستدامة، إضافة إلى تدابير توعوية للحد من التلوث؛ وإلا ستفقد العاصمة قريبًا الحد الأدنى من جودة المعيشة.

وقال أحمد قمر الزمان مجومدار، من قسم العلوم البيئية بجامعة ستانفورد في بنغلاديش، للجزيرة مباشر: “نحن بحاجة إلى فهم اتجاه وطبيعة ومصادر تلوث الهواء في هذه المدينة، وقد وجدنا أن انبعاثات المركبات هي أحد المصادر الرئيسية إلى جانب أفران الطوب والمصانع، بالإضافة إلى حرق النفايات والطريقة غير القانونية لأنشطة البناء”.

وأضاف مجومدار: “إذا تمكنّا من الحد من تلوث الهواء من تلك المصادر، فسيكون ذلك أحد الطرق لتحسين جودة الهواء. ولهذا نحتاج حقا إلى إجراءات تعتمد على التخطيط والتنفيذ على المدى الطويل والقصير”.

ويلقي المواطنون وسكان المدينة باللوم في مسألة تلوث الهواء على سلسلة من إخفاقات الحكومات المتعاقبة في العقود الخمسة الماضية منذ بدأت البلاد رحلتها كدولة مستقلة، حيث توسعت المدينة كثيرًا، وأصبحت موطنًا لنحو 20 مليون شخص دون تخطيط وتنمية مستدامة وبنية تحتية تتحمل هذا العدد الهائل من السكان، إضافة إلى كثرة الإنشاءات والمركبات غير المناسبة والافتقار إلى إدارة المخلفات العامة.

المواطنة هوسنيارا بيجوم، والتي تمر بوعكة صحية وضيق في التنفس، عزت مرضها إلى تلوث هواء المدينة وقالت للجزيرة مباشر: “مع الأسف بسبب القمامة والغبار، نواجه مشاكل في التنفس ونعاني من الحساسية ونصاب بأمراض مختلفة وعديدة، نريد مدينة نظيفة وبيئة جيدة للبقاء على قيد الحياة”.

كما قالت المواطنة موشامات مورغينا: “نعاني من العديد من المشاكل بما في ذلك صعوبة التنفس والصداع، تتأثر رئتانا، ونشعر بالألم في جميع أنحاء الجسد، ولا أحد منا يتمتع بصحة جيدة لا أطفالنا ولا جيراننا ولا أحد في هذه المدينة على ما يرام”.

أما المواطن محمد زاهد الإسلام فقد قال للجزيرة مباشر: “بسبب الغبار الكثيف، لا يستطيع الناس هنا وفي المناطق المحيطة العيش بشكل سليم، نعاني من مشاكل جسدية وصحية مختلفة، ويواجه الأطفال مشاكل عند الذهاب إلى المدرسة. الحياة الطبيعية للناس مضطربة بشكل خطير جدا”.

شكاوى المواطنين في العاصمة البنغالية أكدها الدكتور محمد علي حسين، أستاذ طب الجهاز التنفسي في المعهد الوطني لأمراض الصدر في دكا، حيث قال للجزيرة مباشر: “بسبب هذا التلوث والمعاناة المختلفة التي تحدث للجهاز التنفسي، فإن الأعضاء الأخرى ستتأثر يوما بعد آخر، لأن المرضى سيعانون لسنوات طويلة ومتواصلة، وسوف نرى في المستقبل القريب أنه بعد تأثر الرئتين، ستتأثر الكلى والكبد والقلب أيضا بمرور الوقت. لذا فإن الأمر يتطلب الحد من التلوث بشكل فوري”.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، يساهم تلوث الهواء في دكا في ما يقدر بنحو 15 ألف حالة وفاة مبكرة سنويًا وملايين الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي، فيما يؤكد البنك الدولي أن تلوث الهواء في بنغلاديش يحول دون نموها الاقتصادي إضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لسنوات.