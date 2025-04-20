“حلم كبير”.. هكذا أصبح السوري علاء الحموي نائبا في برلمان ألمانيا (فيديو)

قال المهندس علاء الحموي (43 عامًا) للجزيرة مباشر إن “حلمًا كبيرًا” كان يراوده عند وصوله إلى ألمانيا عام 2012، بعد نحو عام من بداية الثورة في بلاده سوريا.

وأضاف علاء أنه كان يحلم بالحرية، ولديه أمل كبير في أن يواصل دراسته بمجال الطاقة المتجددة، وأن يعود إلى بلاده ليتمكن من مساعدتها.

وأوضح أنه كان أمامه خياران، إما الحصول على اللجوء في ألمانيا أو العمل في مجاله، مشيرا إلى أنه فضّل العمل على اكتساب اللجوء.

وذكر علاء أنه انضم إلى حزب الخضر عام 2014، ثم حصل على الجنسية الألمانية عام 2018.

وأوضح أنه واجه صعوبات جمة بعد أن بدأ العمل السياسي، خاصة مع تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين.

وأشار إلى أنه نجح في الفوز بعدد قياسي من الأصوات في الدائرة التي ترشح فيها، لم يحققه أي مرشح للحزب منذ تأسيسه.

وذكر أن يوم فوزه في الانتخابات كان “تاريخيًّا” لا يمكن أن ينساه، قائلًا “لا أنسى من أين بدأت، شاب من مدينة صغيرة في سوريا، جاء لاجئًا وطالبًا للعلم بلا حول ولا قوة، يصل إلى مركز صنع القرار في دولة كبرى مثل ألمانيا. هذه لحظة لن تُنسى”.

وحذّر علاء من تصاعد خطاب اليمين المتطرف في ألمانيا، وخصوصًا ضد المهاجرين العرب والمسلمين، مؤكدًا أن مسؤوليته اليوم -نائبًا ومهاجرًا- هي الدفاع عن الدستور والقوانين التي تحمي المهاجرين.