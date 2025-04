“إصلاح الإطارات”.. مسلمون في الهند يردُّون على تصريحات رئيس الوزراء بحملة ساخرة

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن قانون الأوقاف الإسلامية، ردود فعل غاضبة بين المسلمين في البلاد، الذين رأوها مهينة وتحط من شأنهم.

وانتقد العديد من المسلمين التصريحات عبر حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى لإبراز الصورة الواقعية لدور المسلمين في المجتمع الهندي.

وقبل أسبوع تقريبًا، قال مودي خلال تجمُّع انتخابي في ولاية هاريانا شمالي الهند “لو استُخدمت هذه الممتلكات (الوقف) بإخلاص، لما اضطر الشباب المسلم إلى إصلاح ثقوب الدراجات لكسب رزقهم”.

ورأى كثيرون أن تصريح مودي مسيء للمسلمين، وتكرار لصورة نمطية قديمة يروّج لها الخطاب اليميني المعادي للإسلام، تُصوّر المسلمين على أنهم يمتهنون أعمالًا متواضعة وأقل شأنًا.

وقوبل تصريح مودي بحملة سخرية على مواقع التواصل من العديد من المسلمين الذين شاركوا صورًا لهم خلال قيامهم بوظائفهم.

ونشر الجرّاح شكيب خان صورة له من داخل غرفة العمليات على حسابه بمنصة إكس، وكتب معلقًا “لا شيء، فقط أُجري إصلاحًا خاصًّا للثقب في غرفة العمليات”.

