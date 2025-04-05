حماس تعلق على “الموقف البطولي” لموظفة مايكروسوفت ابتهال أبو السعد

دعت حركة حماس جميع العاملين في “المؤسسات الداعمة للاحتلال وجرائمه” إلى الاحتذاء بالموقف الذي وصفته بـ”البطولي” للمهندسة ابتهال أبو السعد، الموظفة في شركة مايكروسوفت الأمريكية، لمقاطعتها كلمة مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة احتجاجًا على علاقاتها مع إسرائيل.

وشهد احتفال شركة مايكروسوفت بالذكرى الخمسين لتأسيسها، أمس الجمعة، احتجاج ابتهال أبو السعد، الموظفة بالشركة، اعتراضًا على تعاون مايكروسوفت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاء الاحتجاج أثناء تقديم مصطفى سليمان -الرئيس التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي بالشركة- عرضًا لتحديثات المنتج وخطط مستقبلية لمساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت”، أمام جمهور ضم المؤسس بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

وثمنت حماس في بيان لها اليوم السبت “الموقف البطولي للمهندسة ابتهال أبو السعد التي أضاءت بتضحية وشجاعة نادرتين على تواطؤ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع آلة القتل الإسرائيلية، من خلال تزويد جيش الاحتلال المجرم بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم توظيفها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق شعب غزة”.

وقالت حماس إن “الموقف الأصيل الذي عبَّرت عنه المهندسة ابتهال أبو السعد برفضها المشاركة في جرائم هذه الشركات، وانحيازها لقيم الإنسانية والعدالة التي تمثلها قضية شعبنا الفلسطيني، يجسد نقاء الضمير الإنساني، وقوة المبدأ الأخلاقي، والإصرار على اتخاذ مواقف تفضح الوجه الدموي لهذه المؤسسات والشركات ودورها في عمليات الإبادة الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مهما كانت تداعيات هذه المواقف البطولية”.

احتجاجا على دعمهم إسرائيل.. مهندسة مغربية تقاطع رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uYPpbkwKO9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2025

فرض عقوبات فورية

وطالبت حماس الأمم المتحدة والدول والمنظمات الحقوقية في العالم بتوثيق “كل أشكال التواطؤ التكنولوجي مع جرائم الاحتلال، ومقاضاة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، والعمل على فرض عقوبات فورية عليها لانتهاكها القوانين والأخلاقيات الإنسانية”.

وقالت ابتهال أبو السعد أثناء مقاطعة كلمة مصطفى سليمان “عار عليك”، وتبع ذلك توقف الأخير عن إلقاء كلمته.

وأضافت “أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي. 50 ألف شخص ماتوا، ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا”.

وكشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس، في وقت سابق من العام الجاري، أن نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي مايكروسوفت و”أوبن إيه آي” جرى استخدامها ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحربين الأخيرتين في غزة ولبنان. كما تضمَّن التحقيق تفاصيل عن غارة جوية إسرائيلية خاطئة في عام 2023 أصابت سيارة كانت تقل أفرادًا من عائلة لبنانية، مما أسفر عن استشهاد ثلاث فتيات صغيرات وجدّتهن.