بسبب منشور عن الحرب مع باكستان.. اعتقال أستاذ جامعي مسلم في الهند

اعتقلت الشرطة في ولاية هاريانا، شمالي الهند، أستاذا جامعيا مسلما بعد كتابته منشورا على موقع فيسبوك عن الحرب بين الهند وباكستان.

وأدان علي خان محمود آباد، الذي يعمل أستاذا في جامعة أشوكا، في منشور على فيسبوك الهجوم الذي وقع على المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، فيكرام ميسري وابنته من قبل متشددين هندوس، بسبب إعلانه وقف إطلاق النار بين البلدين.

ودعا محمود آباد إلى تغليب القيم الإنسانية على الخطابات القومية المتشددة.

لكن جدلا واسعا ثار بشأن المنشور بعدما حرفت قيادية في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، تصريحاته وقدمتها بصورة مغلوطة، بحسب تقارير إخبارية.

واعتقلت الشرطة الأستاذ الجامعي على إثر شكوى القيادية في الحزب وقيادي آخر من نفس الحزب.

ووفقًا لتقارير إعلامية، أُلقي القبض على البروفيسور علي خان محمود آباد بسبب تعليقاته في وسائل التواصل الاجتماعي على “عملية سيندور” التي أعلنت الهند بدءها في السادس من مايو/أيار الجاري.

وينظر إلى العملية في الهند باعتبارها خطوة وطنية بالغة الأهمية، وأي تشكيك فيها يُقابل بحساسية شديدة.

وقبيل اعتقاله، شدد محمود آباد على أن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي عن “عملية سيندور” ومشاركة الضابطات فيها لم تكن معادية للنساء، بل جرى تحريفها وتأويلها بشكل مغلوط.

وأوضح في بيان نشره عبر منصة إكس، أن لجنة شؤون المرأة في ولاية هاريانا، التي ترأسها القيادية في حزب بهاراتيا جاناتا، أساءت فهم تصريحاته.

وقال: “لقد جرى فهم تعليقاتي بشكل خاطئ تماما، كما أن اللجنة لا تملك أي صلاحية قضائية في هذا الشأن. إن لجنة المرأة تؤدي دورا مهما، لكن الاستدعاء الذي وُجّه إليّ لم يوضح كيف يُعد منشوري مخالفا لحقوق المرأة أو للقوانين المعمول بها”.

