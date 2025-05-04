“بداخله ديدان ولا يصلح للحيوانات”.. الدقيق الفاسد خيار سكان غزة الوحيد لسد جوع أطفالهم (فيديو)

لم يبق لسكان قطاع غزة بديلا عن الدقيق الفاسد لسد جوعهم وجوع أطفالهم، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين.

وقال سكان من القطاع للجزيرة مباشر إن هذا الدقيق، الذي يطلقون عليه شعبيا اسم “الدقيق المسوس”، رائحته كريهة للغاية، ويمتلئ بالسوس والديدان والرمل.

وقالت نساء نازحات في القطاع أنهن اضطررن لاستخدام هذا النوع من الطحين بالرغم من رداءته بسبب انعدام البدائل، مشيرات إلى أنهم يضطررن لغربلته أكثر من مرة.

وأوضحت صابرين نعيم للجزيرة مباشر “حاولنا تغيير لونه أو طعمه بإضافة بعض المواد إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل”.

وقالت هديل البسيوني “استخدام هذا النوع من الدقيق جاء نتيجة الوضع الصعب وفقدان أي نوع صالح للاستخدام”، مبينة أن الأطفال تعرضوا لنزلات معوية وأصيبوا بأمراض مختلفة بسبب تناول الخبز المصنوع من الدقيق الفاسد.

وقال أسامة السقا -أحد تجار الدقيق في قطاع غزة- للجزيرة مباشر “السكان يعانون الأمرّين من أجل الحصول على الدقيق مع توقف المساعدات”.

وأضاف أن البديل في ظل المجاعة هو “الدقيق الذي بداخله حشرات وكائنات حية لم يرها سكان غزة من قبل”، موضحا أن هذا النوع “كان مخصصا للدواب وصيد الأسماك”.

وذكر أن سعر الكيلو من هذا الدقيق يصل إلى لنحو 40 شيكلا (ما يقارب 14 دولارا)، والوضع صعب للغاية ومضطرون للعيش على أسوأ الظروف، وهذا النوع من الدقيق عليه إقبال لأن السكان مجبرون على ذلك.