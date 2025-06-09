“صعوبة في التنفس”.. فلسطيني يروي تفاصيل اعتداء المستوطنين عليه واعتقاله من الاحتلال (فيديو)

روى المزارع الفلسطيني نعيم أبو عرام للجزيرة مباشر تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له في “مسافر يطا” بالقرب من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت البداية عندما اقتحم مستوطن أرض الزيتون المملوكة لنعيم، فطلب منه الخروج من الأرض.

وقال أبو عرام إن المستوطن “اتصل بمستوطنين آخرين، وبعده جاء علي اثنان منهم وبدأوا بالتهجم علي.. كما استدعوا أشخاصا آخرين وبعدها جاء الجيش واعتدوا علي، رغم أنني كنت قد اتصلت بالشرطة”.

وأشار أبو عرام إلى أن الاتصال بالشرطة هو إجراء دائم يلجأ إليه في مثل هذه الحالات، وعادة ما يهرب المستوطنون من الأرض فور وصول الشرطة.

وأضاف أن المستوطنين حضروا “بسيارة مدنية، وليس بسيارة الجيش، وطلبوا مني هويتي الشخصية، فأخبرتهم أنني سأعطيها للشرطة عندما تصل وليس لهم”.

وقال أبو عرام إنه تعرض للضرب “بالسلاح ثلاث مرات حتى شعرت بصعوبة في التنفس، ثم تعرضت للضرب على رجلي وتم تقييد يدي بشكل مؤلم، وبعد ذلك وضعوني أمام السيارة وضربوني على ظهري”.

وأضاف أنهم قاموا بوضعه داخل السيارة وتغطية عينيه لمدة ساعتين، بينما كانوا يتنقلون بين المستوطنات المختلفة.

وخلال التحقيق الذي أجراه جنود الاحتلال، قالوا له إنه اعتدى على مستوطن، لكنه نفى ذلك وقال: “لم أعتد عليه، بل مددت يدي له لأطلب منه مغادرة أرضي، كان يحاول ضربي فمسكت يده للدفاع عن نفسي، وهذا حق مشروع”.

وأضاف أن الجنود طلبوا منه دفع كفالة مالية قدرها 1000 شيكل، (حوالي 287 دولار)، لتجنب السجن. وأكد أبو عرام تمسكه بأرضه قائلاً: “هذه أرضي، كيف يمكنني تركها وأنا أرعى أغنامي وأطفالي الثمانية؟”.

وأضاف أن هدف الاحتلال هو “السيطرة وترحيل الفلسطينيين، ولكن لن يحدث هذا بإذن الله. سنظل ثابتين وصامدين على أرضنا”.