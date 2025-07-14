سينر أول إيطالي يفوز بويمبلدون لفردي الرجال

أصبح نجم التنس يانيك سينر أول إيطالي يحقق بطولة ويمبلدون لفردي الرجال.

وفاز سينر المصنف الأول عالميا على منافسه في المباراة النهائية للبطولة، الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب في العامين الماضيين بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

خسر سينر المجموعة الأولى بأربعة أشواط مقابل ستة، ثم فاز في ثلاث مجموعات متتالية بنفس النتيجة ستة أشواط مقابل أربعة.

وهنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني سينر بالإنجاز الذي حققه في منشور لها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

Un’altra pagina di storia per lo sport italiano: Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e fa sognare un’intera Nazione. Orgogliosi di te, campione! pic.twitter.com/PnGtjXRShj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 13, 2025

وكتبت ميلوني “صفحة جديدة من تاريخ الرياضة الإيطالية، فوز سينر بلقب ويمبلدون،

يحقق حلم شعب بأكمله، فخورة بك يا بطل”.

سينر البالغ من العمر 23 عاما رد بفوزه الأخير على خسارته أمام ألكاراز الشهر الماضي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد مباراة ماراثونية من خمس مجموعات.

من جانبها، قالت الفرنسية ماريون بارتولي بطلة ويمبلدون السابقة عبر راديو (بي بي سي) “إنه تتويج مستحق بجدارة، ولا يمكن تخيل عودة سينر بهذه الطريقة في نهائي إحدة بطولات الغراند سلام الكبرى أمام نفس الخصم، ويمر بنفس الموقف، ثم يفوز بالمباراة بأداء رائع، لا أتخيل ما مر به الثنائي حتى هذا النهائي”.

من جانبه أبدى تيم هينمان المصنف الأول سابقا في بريطانيا إعجابه بضربة ألكاراز الخلفية التي حسمت المجموعة الأولى لصالح النجم الإسباني.

وقال هينمان “كانت لحظة ساحرة، لقد تبادل الثنائي الضربات الرائعة لحسم نقطة المجموعة، وتحكم ألكاراز في وجه المضرب لتوجيه ضربة ناجحة، إنها موهبة لا يملكها غيره”.

سلسلة انتصارات مكسورة

وبذلك حقق سينر، المصنف الأول عالميا، رابع ألقابه في بطولات (غراند سلام) ليبتعد بفارق لقب واحد فقط عن ألكاراز صاحب التصنيف الثاني عالميا، كما سمح الفوز لسينر بإنهاء سلسلة من انتصارات ألكاراز البالغ من العمر 22 عاما.

وفاز ألكاراز بآخر خمس مباريات جمعته بسينر، آخرها نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، الشهر الماضي وهي المباراة التي استغرقت خمس ساعات ونصف ما جعل اللاعب الإسباني متفوقا في خمس مواجهات نهائية في البطولات الكبرى.

ودخل ألكاراز نهائي ويمبلدون بسلسلة انتصارات متتالية وصلت إلى 24 مباراة دون أي هزيمة، كما حقق الفوز في 20 مباراة على التوالي في بطولة ويمبلدون.

يذكر أن سينر كان آخر لاعب تمكن من الفوز على ألكاراز في بطولة ويمبلدون، وكان ذلك في الدور الرابع بالبطولة عام 2022.

وتقاسم سينر وألكاراز آخر 7 ألقاب في البطولات الكبرى، و9 ألقاب من بين آخر 12 بطولة.

ومن الملاحظ أيضا أنها المرة الأولى التي يتواجه فيها لاعبان في نهائي بطولة فرنسا على الملاعب الرملية، ثم على الملاعب العشبية في ويمبلدون بنفس العام، منذ أن فعل ذلك السويسري روجر فيدرير والإسباني رافائيل نادال أعوام 2006 و2007و2008، ولم يحدث ذلك لمدة تتجاوز النصف قرن قبل تلك الثلاثية.