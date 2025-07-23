الهوايات اليدوية.. علاج صامت يبعث السكينة ويقوّي النفس

تتزايد الأدلة العلمية التي تشير إلى أهمية الانخراط في الأنشطة الفنية والحرف اليدوية بوصفها وسيلة فعّالة لتعزيز الصحة النفسية وتحقيق الرفاهية.

فقد بيّنت دراسات عديدة أن ممارسات بسيطة مثل الحياكة يمكن أن تخفف من مستويات هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المرتبط بالتوتر، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

تعزيز الثقة وتقليل التوتر

ويرى الدكتور فرانك كلارك، الطبيب النفسي في منظمة “Prisma Health”، أن جميع أشكال الفن تسهم في تعزيز احترام الذات، وتقليل التوتر، وتحسين مهارات التواصل. وأكد أن هذه الأنشطة تُعد وسيلة فعالة لإطلاق العنان للإبداع الشخصي.

وفي ظل الضغوط اليومية المتزايدة، تقدم الحرف اليدوية وسيلة عملية وآمنة لتحسين الحالة النفسية. فسواء كنت تسعى للهدوء أو ترغب في تعزيز شعورك بالإنجاز، فإن الانخراط في نشاط إبداعي يمنحك فرصة نادرة للجمع بين التعبير الذاتي والعلاج النفسي بشكل ممتع ومستدام.

أبرز الهوايات اليدوية

وتشكل الهوايات اليدوية أحد الأساليب الفعالة لتعزيز الراحة النفسية وتقوية الشعور بالإنجاز، خاصة لدى المسنّين أو الأشخاص الذين يمضون وقتًا طويلًا في المنزل.

الحياكة والتطريز

من أبرز أنواع الهوايات اليدوية التي يُمكن ممارستها بسهولة في المنزل، الحياكة (الكروشيه والتريكو) التي تُستخدم فيها الإبر والغزل لصنع الملابس والبطانيات والقبعات، وكذلك فن التطريز الذي يضفي لمسة جمالية على الأقمشة والملابس.

كما تحظى هواية صناعة الإكسسوارات بشعبية واسعة، إذ يمكن باستخدام الخرز أو الأحجار تصميم أساور وقلائد شخصية، مما يمنح شعورًا بالتميز والرضا.

الفنون البصرية

يميل كثيرون إلى ممارسة الفنون البصرية باعتبارها هواية يومية، مثل الرسم بالألوان الزيتية أو المائية، أو حتى الرسم بالفحم، وهي أنشطة تُسهم في تهدئة الأعصاب وتحفيز الجانب الإبداعي في الدماغ.

كما يُعد فن الكولاج، القائم على قص ولصق الصور والمواد المختلفة، من الأنشطة المحببة التي تُناسب مختلف الأعمار، وتساعد على تنظيم الأفكار وترتيب المشاعر بطريقة فنية.

صناعات منزلية ممتعة

تتيح بعض الهوايات اليدوية إنتاج منتجات قابلة للاستخدام أو الإهداء، مثل صناعة الشموع المنزلية، أو تحضير الصابون الطبيعي باستخدام مكونات آمنة، وهي هوايات تجمع بين الفن والفائدة.

كما تُعد الطباعة اليدوية على القماش أو الورق نشاطًا بسيطًا يُضفي لمسة شخصية على الأشياء اليومية.

الحرف الخشبية والطينية

تفتح الحرف اليدوية الأبواب نحو تجارب أعمق في التعامل مع المواد الطبيعية، مثل النحت على الخشب أو تشكيل الفخار والطين، وهي هوايات تُنمي الصبر والتركيز.

وإلى جانب ذلك، توفر الزراعة المنزلية فرصة للتواصل مع الطبيعة، من خلال العناية بالنباتات وتنسيق الزهور، مما يعزز الشعور بالهدوء والانتماء.