كن مستعدا قبل فوات الأوان.. هل أنت جاهز لمواجهة الكوارث الطبيعية؟

تُعتبر الكوارث الطبيعية أحداثًا كارثية تنشأ بسبب عوامل طبيعية مثل الظروف الجوية أو الجيولوجية أو الهيدرولوجية. وتؤدي هذه الكوارث إلى اضطرابات بيئية واجتماعية، وغالبًا ما تسبب أضرارًا جسيمة في الممتلكات، وخسائر في الأرواح البشرية.

وقد شهد العقد الماضي أعلى الخسائر الاقتصادية نتيجة الكوارث الطبيعية، حيث تجاوزت التكاليف ثلاثة تريليونات دولار عالميًّا، مما يبرز الحاجة الملحة لفهم أساليب الاستعداد والوقاية منها.

الزلازل.. إجراءات وقائية ضرورية

ينبغي أن تتعرف الأسر جيدًا على أخطار الزلازل وطرق تقليل تأثيرها، خاصة في المناطق المعرضة لها. ومن الضروري معرفة كيفية فصل الكهرباء والمياه والغاز، وترتيب الأثاث بطريقة تتيح سهولة الحركة والوصول إلى مناطق آمنة، مع تثبيت الأرفف والخزائن لتجنب سقوطها. كما يُنصح بإعداد حقيبة إسعافات وطوارئ وحفظ الوثائق المهمة في مكان آمن.

وخلال الزلزال، يُحذر من استخدام الولاعات أو أعواد الثقاب، ويفضل استخدام مصابيح تعمل بالبطارية للإضاءة. كما يجب ترك الأبواب مفتوحة والاحتماء في زوايا الغرف أو تحت الطاولات المتينة، والابتعاد عن الأشياء القابلة للسقوط. وعند الإخلاء، يفضل الخروج بهدوء باستخدام الدرج وتجنب المصاعد.

أما إذا كنت في الشارع، فمن الضروري الابتعاد عن المباني العالية والأشجار وأعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية.

تسونامي.. خطر الأمواج العاتية

مصطلح “تسونامي” يعني الأمواج العاتية التي تتولد عقب زلزال كبير في قاع المحيط. فإذا كنت في منطقة معرضة لخطر التسونامي، يجب الابتعاد فورًا عن المناطق المنخفضة والمغمورة بالمياه، وتجنب الاقتراب من الحطام الطافي.

وينصح بعدم العودة إلى المنازل إلا بعد تصريح السلطات المختصة، تحسبًا لعودة موجات أقوى.

وتجدر الإشارة إلى أن متابعة نشرات الطقس والإنذارات الرسمية أمر حيوي، وفي حال حدوث هزة أرضية، ينبغي الانتقال بسرعة إلى الأماكن المرتفعة.

الأعاصير.. الحماية والاحتياطات

أثناء الإعصار، يجب فصل التيار الكهربائي وإغلاق شبكة المياه، واللجوء إلى أدنى نقطة في المنزل أو غرفة آمنة والاحتماء تحت أثاث قوي بعيدًا عن النوافذ.

وإذا كنت في الخارج، فعليك اللجوء إلى مكان منخفض والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء. أما إذا كنت في السيارة، فغادرها فورًا واذهب إلى أقرب ملجأ آمن، مع ضرورة اتباع أوامر الإخلاء عند صدورها.

الفيضانات.. الحذر واجب

عند وجود تحذير بفيضان محتمل، يُنصح بالانتقال إلى مناطق مرتفعة، وعزل الأجهزة الكهربائية بوضعها على قواعد مرتفعة. كما يجب التأكد من نظافة مصارف المياه داخل المنزل وخارجه.

ويُحذر من المشي أو السباحة في المياه المتدفقة أو قيادة السيارات في المناطق المغمورة، لما في ذلك من أخطار جسيمة. كما يجب الابتعاد عن خطوط الكهرباء والتزام تعليمات السلطات عبر وسائل الإعلام.

حرائق الغابات.. الاستعداد والتدابير الوقائية

تتعرض مناطق عدة لحرائق غابات كبيرة، ومن المهم عندها إبعاد خزانات الوقود والغاز مسافة آمنة عن المنزل، وارتداء ملابس واقية إذا أمكن.

وينبغي إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن المنزل ومحيطه، وإغلاق مصادر الطاقة، وإغلاق الأبواب والنوافذ لتقليل دخول الحرارة، وتجهيز خراطيم المياه لتكون جاهزة للاستخدام. كما يجب حفظ الوثائق المهمة في مكان آمن والاستعداد للمغادرة في حال الضرورة.

ولا شك أن وجود مطفأة حريق في المنزل ومعرفة كيفية استخدامها، يُعد أمرًا ضروريًّا في جميع الظروف.