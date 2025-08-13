“لطيف بشكل خادع”.. باحثون يكشفون عن أحد أخطر مفترسي عصور ما قبل التاريخ

كشف فريق بحثي أسترالي عن حوت قديم يتميز بأسنان حادة، كان يطوف البحار قبل 26 مليون عام، أطلق عليه إسم “جان جوكيتوس دولاردي”.

وصف الباحثون هذا النوع بأنه “لطيف خادع” لكنه كان من أكفأ المفترسين في عصور ما قبل التاريخ.

وقال الباحث رويريد دونكان: “إنه حوت صغير بحجم دولفين، بعيون كبيرة وفم مليء بأسنان حادة ومقسمة، تخيل نسخة شبيهة بالقرش من الحيتان البالينية، صغيرة ولكنها بالتأكيد ليست بريئة.”

وأكد متحف فيكتوريا أن هذا هو رابع نوع من هذه الفصيلة يُكتشف على الإطلاق.

بينما قال عالم الحفريات إريش فيتزجيرالد: “ الكشف الجديد يفتح نافذة لفهم كيف نمت الحيتان القديمة وتطورت، وكيف شكل التطور أجسادها لتتكيف مع الحياة البحرية.”

وأضاف فيتزجيرالد: “كانت هذه المنطقة مهدًا لبعض أغرب الحيتان في التاريخ، وما زلنا نبدأ في الكشف عن قصصها.”

تمكن علماء متحف فيكتوريا من إعادة تركيب هذا النوع بناءً على هيكل جمجمته المحفوظ بشكل استثنائي، والذي عُثر عليه في عام 2019 على ساحل سيرف فيكتوريا، الذي يقع على تشكيل جان جوك الجيولوجي، الذي يعود للعصر الأوليغوسيني منذ حوالي 23 إلى 30 مليون سنة.