علامات خفية قد تكشف إصابتك بنوبة قلبية قبل فوات الأوان

حذرت تقارير طبية من علامات خفية قد تشير إلى الإصابة بنوبة قلبية، مؤكدة أن نحو 15% من النوبات القلبية سنويا تُعد “صامتة”.

وأشارت التقارير إلى أن تلك النوبات الصامتة قد تحدث دون ألم ملحوظ أو مع أعراض طفيفة قد تمر دون ملاحظة.

ومن بين هذه الأعراض شعور عام بوجود خلل غير مفسر أو إحساس داخلي بأن شيئا ما ليس على ما يرام، وقد يرافق ذلك انخفاض في النشاط العقلي.

كما قد يشعر المريض بضغط شديد أو ثقل في منطقة الصدر يشبه الاحتضان القوي، إضافة إلى التعب غير المبرر الذي يظهر خاصة لدى النساء نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

إشارات مضللة

وفي حالات أخرى، قد يعاني المريض من آلام في الظهر أو الذراعين أو الصدر، قد تُفسَّر على أنها شد عضلي وتُهمل لغياب ثقل الصدر المعتاد، أو يظهر الألم أثناء ممارسة التمارين الرياضية ويتوقف أحيانا مع الراحة.

كذلك قد يواجه المريض ضيق تنفس مفاجئا عند القيام بمجهود بسيط مثل صعود الدرج، أو يصاب بالأرق ويستيقظ ليلا وهو يلهث بحثا عن الهواء.

كما يمكن أن تكون الحموضة المعوية أو اضطراب المعدة، خاصة إذا كانت غير مألوفة أو غير معتادة، مؤشرا على وجود مشكلة في القلب.

مؤشرات تجلط الدم في الجسم

وفي سياق متصل، نشر موقع “صباح” التركي تقريرا يحذر من تزايد الوفيات الناتجة عن أمراض تسببها جلطات الدم، موضحا أن السبب في ذلك غالبا هو تأخر اكتشاف الحالة أو عدم الانتباه إلى أعراضها المبكرة.

وأكد التقرير أن تخثر الدم قد يؤدي إلى نوبات قلبية أو فشل القلب أو السكتة الدماغية، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي بهذه المشكلة الصحية.

وتشمل العلامات التي قد تدل على وجود تجلط دموي، تورم واحمرار القدم نتيجة انسداد تدفق الدم في الأوردة، فضلا عن ألم في الساق عند لمسها كأحد مؤشرات تجلط الأوردة العميقة.

كما قد يظهر ألم في الصدر مصحوب بوخز أو ضغط إذا كانت الجلطة في الرئة، أو يعاني المريض من ضيق تنفس مفاجئ خاصة إذا ترافق مع خفقان أو تعرق بارد أو دوار.

وقد يظهر أيضا سعال جاف مستمر وأحيانا مصحوب ببلغم دموي، أو ألم حاد في المعدة مع قيء أو إسهال دموي عند وجود جلطة في الأمعاء. وإذا كانت الجلطة في الدماغ، فقد يشعر المريض بصداع شديد يصاحبه صعوبة في الرؤية أو التحدث.

ويشدد الأطباء على أن أي عرض غير مفسر أو غير معتاد يجب التعامل معه بجدية، فالتشخيص المبكر والتدخل الطبي السريع قد يشكلان فارقا حاسما بين الحياة والموت.