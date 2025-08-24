“الجنسية الأمريكية لا تحميهم”.. فلسطينيون يواجهون اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال (فيديو)

قرر فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية العودة إلى وطنهم بالضفة الغربية، لكنهم اصطدموا باعتداءات متزايدة من المستوطنين وجيش الاحتلال، إذ تحدثوا عن اقتحام منازلهم وسرقة ممتلكاتهم وحرق أراضيهم الزراعية بشكل شبه يومي.

منذ طوفان الأقصى

وأفاد المواطن صالح أبو النسوان، للجزيرة مباشر، بأنه يقيم في الولايات المتحدة منذ 30 سنة ويزور بلدته سنويا، لكن “الأوضاع هذه المرة مختلفة تماما، إذ تغير كل شيء بعد طوفان الأقصى، وباتت المستوطنات تحاصر البلدة، وانتشرت البؤر الاستيطانية في محيطها”.

وأشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون البيوت، مشددا على أنهم يسرقون ممتلكات الفلسطينيين، وقال “كل يوم يهجم المستوطنون على البلدة ويسرقون البيوت والمواشي”.

وحكى المواطن الفلسطيني الأمريكي وديع أبو عواد، عن المضايقات اليومية للمستوطنين التي تطال جميع أهالي ترمسعيا، مقيمين وزوار.

وقال للجزيرة مباشر “المستوطنون هاجموا مزرعته وأحرقوها بالكامل، كما قطعوا 75 شجرة زيتون”.

اقتحام المنازل

وتعرض الزوجان الفلسطينيان الحاملان للجنسية الأمريكية، ناجح زيادة البالغ من العمر 89 عاما، وزوجته أمية مفلح الطويل البالغة من العمر 75 عاما، من مدينة البيرة بالضفة الغربية، لاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 7 أغسطس/آب 2025.

وقد اقتحم الجنود منزلهما، وقال المسن ناجح زيادة للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله فجرا واحتجزته وزوجته قرابة 7 ساعات، وتم تقييد يديه وتعصيب عينيه.

وروت زوجته أمية الطويل، أن أحد الجنود ألقى جواز سفرها على الأرض عندما قدمته لهم، وطالبت الحكومة الأمريكية بالتدخل لضمان حمايتها ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

بحماية الجيش

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 466 اعتداء بالضفة الغربية خلال يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة، مشيرة إلى محاولة إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.