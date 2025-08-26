دراسة أمريكية تحذر من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يؤدي إلى تضخم الشريان الأبهر البطني، أكبر شريان ينقل الدم من القلب لباقي أجزاء الجسم، ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها دورية “جاما كاردِيولوجي” المتخصصة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أن ارتفاع مستوى مادة أكسيد ثلاثي ميثيل أمين النيتروجين، التي تفرزها بكتيريا المعدة عند هضم اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية، يرتبط بزيادة احتمالات تضخم جدار الشريان الأبهر البطني.

وفي تصريحات لموقع “هيلث داي”، قال الباحث سكوت كاميرون من مستشفى كليفلاند كلينيك “معالجة ارتفاع مستوى ثلاثي ميثيل أمين النيتروجين في الدم قد تساعد في علاج مشكلة تضخم الشريان الأبهر البطني دون الحاجة للتدخل الجراحي”.

وشملت الدراسة بيانات 237 شخصًا من أوروبا و658 من الأمريكيتين، سواء من الأصحاء أو المصابين بتضخم الشريان. وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات المادة يزيد احتمالات الإصابة بتضخم الشريان بمعدل ثلاثة أضعاف.

وأكد رئيس فريق الدراسة، ستانلي هازين، أن “معدلات ثلاثي ميثيل أمين النيتروجين تتزايد مع تناول اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية، ونتائج الدراسة تظهر أهمية تبني عادات غذائية صحية للوقاية أو العلاج من تضخم جدران شرايين القلب”.

وينصح الأطباء الأشخاص المعرضين لمشاكل الشريان الأبهر بالحد من اللحوم الحمراء، خاصة مع وجود عوامل إضافية تزيد المخاطر، مثل التدخين وتقدم العمر وبعض الحالات المرضية الأخرى.