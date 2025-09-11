بالذكاء الاصطناعي.. مأساة قرية “ترسين” السودانية: ألف قتيل وناجٍ وحيد (فيديو)

أعدت وحدة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر تقريرا عن مأساة قرية “ترسين” في إقليم دارفور، غربي السودان، التي قُتل سكانها بسبب انهيارات أرضية، أواخر شهر أغسطس/آب الماضي.

وقُتل أكثر من ألف شخص من سكان القرية، ولم ينج سوى شخص واحد فقط، وذلك حسبما أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تسيطر على المنطقة.

وتقع القرية في سلسلة جبال مرة الوعرة، التي تمتد مسافة 160 كيلو مترا جنوب غربي الفاشر، وتُعد مأوى لآلاف الأسر النازحة بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.

وذكرت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان أن الكارثة نجمت عن الأمطار الغزيرة التي تسببت في تغيّرات بنيوية في التربة بجبل مرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الكوارث الطبيعية تتأثر أيضا بعوامل بشرية مثل التعدين العشوائي وبناء الطرق والزراعة في مناطق غير مستقرة جيولوجيًّا.