رجال الصيف.. دراسة تكشف ارتباطًا بين موسم الولادة والاكتئاب

توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال المولودين في فصل الصيف أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب في مرحلة البلوغ مقارنة بغيرهم من مواليد الفصول الأخرى، وبالنساء من مواليد نفس الفصل.

واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “كوانتلين بوليتكنيك” الكندية، مسحًا إلكترونيًا شمل 303 مشاركين، جمعت فيه بيانات ديموغرافية، وأجريت اختبارات معيارية لقياس مستويات القلق والاكتئاب.

وبعد ضبط النتائج وفق العمر والدخل، وجدت الدراسة أن الرجال المولودين في الصيف أبلغوا عن معدلات أعلى من أعراض الاكتئاب، بينما لم يظهر هذا الارتباط لدى النساء.

ويرجح الباحثون أن تكون العوامل الموسمية المرتبطة بفترة الحمل وراء هذه النتيجة، مثل التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة وتغيّر النظام الغذائي للأم الحامل، والتي تعد بدورها عوامل قد تنعكس على نمو الجنين ودماغه.

وأوضحت الدراسة أن هذه التأثيرات قد تختلف بين الذكور والإناث، لكن الآليات الدقيقة ما زالت غير واضحة.

وشدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية، بل تكشف عن ارتباط إحصائي يحتاج إلى مزيد من البحث لفهم أعمق لتأثير العوامل الخارجية، مثل النظام الغذائي للأم ومستوياتها الهرمونية، على الصحة النفسية للأطفال.

وأعادت هذه الدراسة، التي نشرتها مجلة “بي إل أو إس”، (PLOS)، للصحة العقلية، النقاش بشأن العلاقة بين العوامل البيئية والصحة النفسية. إذ أثبتت دراسات سابقة ارتباط فصل الشتاء بزيادة حالات الاضطراب العاطفي الموسمي بسبب قلة التعرض لضوء الشمس.

لكن الدراسة الحالية أضافت بعدًا جديدًا، فهي لا تتحدث عن الموسم الذي يعيش فيه الفرد وتأثيره المباشر، بل عن الموسم الذي وُلد فيه، وما قد يحمله من أثر طويل الأمد على صحته النفسية.