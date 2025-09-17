أنظمة الحكم الملكي.. تعرف على أهم العروش حول العالم

النظام الملكي هو أحد أقدم أشكال الحكم في العالم، حيث يقوم على وجود ملك أو عاهل يتصدر هرم السلطة، ويجسد رمز وحدة الدولة واستقرارها.

وتختلف صلاحيات الملك بحسب نوع النظام، فقد تكون رمزية بالكامل أو متداخلة مع السلطات التنفيذية والتشريعية. وقد شكّل النظام الملكي، عبر التاريخ، قاعدة للحكم في العديد من الثقافات والدول، مع تطورات أدت إلى أشكال أكثر ديمقراطية.

الملكية البرلمانية شكل من أشكال النظام السياسي يقوم على وجود ملك (عاهل) يتربع على قمة الهرم السياسي للدولة بصفته رمزاً للسيادة الوطنية، لكن دون أن يكون له دور مباشر في صياغة السياسات أو تنفيذها.

ففي هذا النظام “يسود الملك ولا يحكم”، إذ تتركز السلطة التنفيذية بيد الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنتخب شعبياً، فيما يظل دور العاهل شرفياً وتمثيلياً، يقتصر على تكليف رئيس الوزراء وتوقيع المراسيم وتعيين الحكومة في حدود رمزية.

النشأة التاريخية

انبثقت الملكية البرلمانية في بريطانيا خلال القرون الوسطى، حين أجبر البارونات الملك “جان سان تير” عام 1215 على توقيع “الميثاق الكبير” الذي قيد سلطاته، وشكل نواة البرلمان البريطاني.

وبعد قرون من الصراع بين الملوك والنبلاء، وخاصة في القرن الـ17 مع إعدام الملك شارل الأول وحربه مع خصومه، ثم ثورة 1688 التي نصبت الملكة ماري وزوجها غيوم، ترسخ النظام البرلماني الذي قلّص دور الملك لصالح البرلمان المنتخب.

ما الفرق بين الملكية البرلمانية والدستورية؟

تتميز الملكية البرلمانية بربط السلطة السياسية بالتفويض الشعبي، حيث يملك البرلمان صلاحيات التشريع والمحاسبة، وتخضع الحكومة لمساءلته، بينما يقتصر دور الملك على ضمان وحدة الدولة والدستور.

أما الملكية الدستورية فتمنح العاهل صلاحيات سياسية أوسع، وإن كانت مقيدة بالدستور.

ما الدول التي يحكمها نظام ملكي؟

يوجد في العالم 44 دولة يحكمها نظام ملكي، تتوزع بين ملكيات برلمانية وملكية دستورية وأخرى تقليدية، أبرزها: