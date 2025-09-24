احمِ نفسك في العالم الرقمي.. 7 خطوات تمنع القراصنة من اختراق بياناتك

يشكل الإنترنت اليوم جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، إذ يتيح الوصول إلى المعلومات، وإجراء المعاملات المصرفية، والتسوق الإلكتروني، والتواصل الاجتماعي بسهولة غير مسبوقة.

غير أن هذه الراحة ترافقها تحديات أمنية متزايدة، أبرزها الهجمات الإلكترونية وتسريبات البيانات التي تتصاعد وتيرتها سنويا، ما يجعل حماية المعلومات الشخصية ضرورة ملحة لتجنب سرقة الهوية أو فقدان البيانات أو انتهاك الخصوصية.

1- كلمات المرور القوية

تعد كلمة المرور خط الدفاع الأول في مواجهة الاختراقات. ويوصي خبراء الأمن باستخدام كلمات مرور لا تقل عن 12 حرفًا، تجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، مع تجنب المعلومات الشخصية الواضحة.

وللتغلب على صعوبة تذكرها، توفر تطبيقات إدارة كلمات المرور حلًا آمنًا بتخزينها وإنشاء تركيبات قوية بشكل تلقائي.

2- المصادقة الثنائية

إلى جانب كلمات المرور، توفر المصادقة الثنائية (2FA) حماية مضاعفة عبر رمز تحقق يُرسل إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وتتيح معظم المنصات الكبرى، مثل “غوغل” و”فيسبوك” والخدمات المصرفية، هذه الميزة التي تجعل الوصول غير المصرح به أكثر صعوبة.

3- التصدي لرسائل التصيد الاحتيالي

التصيد الإلكتروني يبقى من أكثر الوسائل شيوعًا لسرقة البيانات، عبر رسائل بريدية مزيفة تُحاكي مؤسسات رسمية وتطلب معلومات حساسة.

ولتجنب الوقوع ضحية، ينصح بالتحقق من هوية المرسل، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، والتواصل المباشر مع الجهة المزعومة للتأكد من صحة الرسائل.

4- تحديثات البرامج

تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري يسد الثغرات التي قد يستغلها القراصنة. وينصح بتمكين التحديثات التلقائية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر والبرامج المستخدمة يوميًا، بما فيها المتصفحات.

5- تجنب الشبكات العامة

استخدام شبكات Wi-Fi العامة يزيد من احتمالية تعرض البيانات للاختراق. وفي حال الضرورة، يُفضل استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لضمان تشفير الاتصال.

كما يُستحسن التأكد من أن المواقع الإلكترونية تبدأ بـ”HTTPS” وتظهر علامة القفل في شريط العنوان لضمان أمان التصفح.

6- ضبط إعدادات الخصوصية

منصات التواصل والخدمات الرقمية غالبًا ما تطلب بيانات تفوق حاجتها. لذا، يُنصح بمراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام لتقييد ما تتم مشاركته والتحكم في من يمكنه الوصول إلى المعلومات.

كما يفضل إيقاف خدمات الموقع غير الضرورية وحظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية.

7- النسخ الاحتياطي

الاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات الحساسة، سواء عبر التخزين السحابي أو الأقراص الخارجية، يضمن استعادة البيانات في حال التعرض لهجوم إلكتروني أو عطل مفاجئ في الأجهزة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمن الرقمي لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح ممارسة يومية تتطلب وعيًا ومتابعة مستمرة.

ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات، يمكن للمستخدمين تقليل مخاطر الاختراقات بشكل كبير، والحفاظ على بياناتهم في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.