تقارير|أوروبا

من هم أفضل حراس المرمى في العالم لعام 2025؟

Paris Saint-Germain's goalkeeper Gianluigi Donnarumma can't make the save on the second goal scored by Chelsea's Cole Palmer during the Club World Cup final soccer match between Chelsea and PSG in East Rutherford, N.J., Sunday, July 13, 2025. (AP Photo/Adam Hunger)
هدف كول بالمر الثاني لصالح تشيلسي خلال نهائي كأس العالم للأندية في إيست راذرفورد، نيوجيرسي، 13 يوليو 2025 (أسوشيتد برس)
Published On 5/9/2025
|
آخر تحديث: 09:40 PM (توقيت مكة)

تشهد قائمة أفضل حراس المرمى في العالم اهتماما سنويا متجددا، إذ تضم تصنيفات “FC 100” نخبة من الحراس الذين يبدعون في البطولات الأوروبية والعالمية كل موسم.

ويستند الاختيار إلى إحصاءات دقيقة ومستوى الأداء في أبرز المسابقات، مع تسليط الضوء على أسماء لامعة مثل تيبو كورتوا وإيميليانو مارتينيز وأليسون بيكر، إضافة إلى مجموعة من الحراس الذين يواصلون ترك بصمة واضحة في الملاعب العالمية، وذلك وفقا لشبكة ESPN.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 حراس مرمى في العالم لعام 2025:

10. ماتس سيلس (نوتنغهام فورست/بلجيكا، 33 عاما)

أبرز إنجازاته: برز كأحد أفضل حراس الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025 بـ120 تصديا (رابع أعلى رقم) و13 شباكا نظيفة، وتقاسم جائزة القفاز الذهبي مع دافيد رايا.

أدى دورا رئيسيا في تأهل نوتنغهام فورست إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ التسعينيات.

توقعات 2025-2026: يسعى لتثبيت نفسه كحارس أساسي في المنافسات الأوروبية والمنافسة كحارس ثان خلف تيبو كورتوا في منتخب بلجيكا لكأس العالم 2026.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 24: Goalkeeper Matz Sels of Nottingham Forest during the Premier League match between Crystal Palace and Nottingham Forest at Selhurst Park on August 24, 2025 in London, England. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images)
ماتس سيلس حارس نوتنغهام فورست خلال مباراة الدوري الإنجليزي. 24 أغسطس 2025 (غيتي إيميجز)

9. مايك مينيان (ميلان/فرنسا، 29 عاما)

إنجازات 2025: تصدى لـ137 كرة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، وهو أعلى رقم بين جميع الحراس في البطولتين. رغم إصابة قوية وتغييرات عديدة في الجهاز التدريبي، احتفظ بتميزه وتُوج أفضل حارس في “يورو 2024”.

HONG KONG, CHINA - JULY 26: Goalkeeper Mike Maignan of AC Milan gestures during the Liverpool FC v AC Milan Pre-Season Friendly match at Kai Tak Stadium on July 26, 2025 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)
مايك مينيان حارس ميلان خلال المباراة الودية أمام ليفربول في هونغ كونغ، 26 يوليو 2025 (غيتي إيميجز)

8. أوناي سيمون (أتلتيك بلباو/إسبانيا، 27 عاما)

حقق أقل معدل أهداف في شباكه في الليغا (14 هدفا)، و10 شباك نظيفة في 20 مباراة، ونسبة تصديات بلغت 81%.

أهمية: أدى دورا حاسما في تأهل بلباو لدوري الأبطال، ويطمح إلى مواصلة تألقه في مواجهة منافسة حادة في حراسة عرين منتخب إسبانيا.

Spain's goalkeeper #23 Unai Simon controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group E European qualification football match between Bulgaria and Spain at Vasil Levski stadium in Sofia on September 4, 2025. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)
أوناي سيمون حارس إسبانيا يسيطر على الكرة خلال مباراة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 (الفرنسية)

7. يان سومر (إنتر ميلان/سويسرا، 36 عاما)

تصدَّر دوري الأبطال بتحقيق 7 شباك نظيفة، وتألق ضد برشلونة في نصف النهائي.

مستقبل: عقده مع إنتر مستمر حتى 2026، وقد يواصل أساسيا لموسم إضافي.

MUNICH, GERMANY - MAY 31: Internazionale goalkeeper Yann Sommer reacts during the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Stadium on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
يان سومر حارس إنتر ميلان خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 أمام باريس سان جيرمان (غيتي إيميجز)

6. دافيد رايا (أرسنال/إسبانيا، 29 عاما)

سجل أقل معدل أهداف في الدوري الإنجليزي (0.89)، وثبَّت مكانته بسرعة كحارس أساسي لأرسنال، محققا أعلى عدد شباك نظيفة لحارس في أول 50 مباراة.

توقعات 2025-2026: يسعى ليكون الحارس الأول لإسبانيا في كأس العالم، ويواصل التطور في البريميرليغ.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Leeds United - Emirates Stadium, London, Britain - August 23, 2025 Arsenal's David Raya celebrates after Jurrien Timber scores their first goal Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
دافيد رايا حارس أرسنال في ملعب الإمارات بلندن، 23 أغسطس 2025 (رويترز)

5. يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد/سلوفينيا، 32 عاما)

من أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكه في الليغا (15 مباراة)، وكان محوريا في منافسة أتلتيكو على اللقب.

مستقبل: يواصل الدفاع عن عرين أتلتيكو، ويستعد لمونديال الأندية.

MADRID, SPAIN - MAY 10: Jan Oblak of Atletico de Madrid applauds the fans prior to the La Liga EA Sports match between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano on May 10, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد في مدريد، 10 مايو 2025 (غيتي إيميجز)

4. إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين، 32 عاما)

يُعَد من أكثر الحراس تأثيرا مع أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، إذ ساعد فيلا في العودة إلى أوروبا، وصاحب تصديات حاسمة في كأس العالم وكوبا أمريكا.

Argentina's goalkeeper #23 Emiliano Martinez waves to the fans during the warmup ahead of the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025.
إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين يلوّح للجماهير أثناء الإحماء قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2026. 4 سبتمبر 2025 (الفرنسية)

3. جانلويجي دوناروما (مانشستر/إيطاليا، 26 عاما)

حقق 6 شباك نظيفة في دوري الأبطال، وكان حاسما أمام الكبار مع باريس سان جيرمان.

انتقل هذا الموسم إلى مانشستر سيتي.

MUNICH, GERMANY - MAY 31: Gianluigi Donnarumma of Paris Saint-Germain celebrates with the UEFA Champions League trophy after his team's victory, to secure Paris Saint-Germain's first ever UEFA Champions League title in the club's history and a record UEFA Champions League Final winning scoreline of 5-0, following the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان يحتفل بكأس دوري أبطال أوروبا، 31 مايو 2025 (غيتي إيميجز)

2. أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل، 32 عاما)

يُعَد من أكثر الحراس اعتمادية عالميا. حقق 10 شباك نظيفة في 28 مباراة ونسبة تصديات مرتفعة، ويتميز بتفوقه في المواجهات الفردية.

مستقبل: رغم قدوم مامارداشفيلي، يستمر أليسون خيارا أول حتى 2027، وسط منافسة قوية في ليفربول.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 04: Alisson Becker of Brazil warms up prior to the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Chile at Maracana Stadium on September 04, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
أليسون بيكر حارس البرازيل في ريو دي جانيرو، 4 سبتمبر 2025 (غيتي إيميجز)

1. تيبو كورتوا (ريال مدريد/بلجيكا، 33 عاما)

الأكثر ثباتا واعتمادية رغم الغياب للإصابة، وسجل 11 شباكا نظيفة ونسبة تصديات بلغت 72% في دوري أبطال أوروبا، ويُعَد رمزا للحراسة الحديثة.

MADRID, SPAIN - AUGUST 19: Thibaut Courtois of Real Madrid looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and CA Osasuna at Estadio Santiago Bernabeu on August 19, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
تيبو كورتوا حارس ريال مدريد قبل مباراة فريقه أمام أوساسونا في ملعب سانتياغو برنابيو، 19 أغسطس 2025 (غيتي إيميجز)
المصدر: الجزيرة مباشر

