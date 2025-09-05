من هم أفضل حراس المرمى في العالم لعام 2025؟

تشهد قائمة أفضل حراس المرمى في العالم اهتماما سنويا متجددا، إذ تضم تصنيفات “FC 100” نخبة من الحراس الذين يبدعون في البطولات الأوروبية والعالمية كل موسم.

ويستند الاختيار إلى إحصاءات دقيقة ومستوى الأداء في أبرز المسابقات، مع تسليط الضوء على أسماء لامعة مثل تيبو كورتوا وإيميليانو مارتينيز وأليسون بيكر، إضافة إلى مجموعة من الحراس الذين يواصلون ترك بصمة واضحة في الملاعب العالمية، وذلك وفقا لشبكة ESPN.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 حراس مرمى في العالم لعام 2025:

10. ماتس سيلس (نوتنغهام فورست/بلجيكا، 33 عاما)

أبرز إنجازاته: برز كأحد أفضل حراس الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025 بـ120 تصديا (رابع أعلى رقم) و13 شباكا نظيفة، وتقاسم جائزة القفاز الذهبي مع دافيد رايا.

أدى دورا رئيسيا في تأهل نوتنغهام فورست إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ التسعينيات.

توقعات 2025-2026: يسعى لتثبيت نفسه كحارس أساسي في المنافسات الأوروبية والمنافسة كحارس ثان خلف تيبو كورتوا في منتخب بلجيكا لكأس العالم 2026.

9. مايك مينيان (ميلان/فرنسا، 29 عاما)

إنجازات 2025: تصدى لـ137 كرة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، وهو أعلى رقم بين جميع الحراس في البطولتين. رغم إصابة قوية وتغييرات عديدة في الجهاز التدريبي، احتفظ بتميزه وتُوج أفضل حارس في “يورو 2024”.

8. أوناي سيمون (أتلتيك بلباو/إسبانيا، 27 عاما)

حقق أقل معدل أهداف في شباكه في الليغا (14 هدفا)، و10 شباك نظيفة في 20 مباراة، ونسبة تصديات بلغت 81%.

أهمية: أدى دورا حاسما في تأهل بلباو لدوري الأبطال، ويطمح إلى مواصلة تألقه في مواجهة منافسة حادة في حراسة عرين منتخب إسبانيا.

7. يان سومر (إنتر ميلان/سويسرا، 36 عاما)

تصدَّر دوري الأبطال بتحقيق 7 شباك نظيفة، وتألق ضد برشلونة في نصف النهائي.

مستقبل: عقده مع إنتر مستمر حتى 2026، وقد يواصل أساسيا لموسم إضافي.

6. دافيد رايا (أرسنال/إسبانيا، 29 عاما)

سجل أقل معدل أهداف في الدوري الإنجليزي (0.89)، وثبَّت مكانته بسرعة كحارس أساسي لأرسنال، محققا أعلى عدد شباك نظيفة لحارس في أول 50 مباراة.

توقعات 2025-2026: يسعى ليكون الحارس الأول لإسبانيا في كأس العالم، ويواصل التطور في البريميرليغ.

5. يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد/سلوفينيا، 32 عاما)

من أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكه في الليغا (15 مباراة)، وكان محوريا في منافسة أتلتيكو على اللقب.

مستقبل: يواصل الدفاع عن عرين أتلتيكو، ويستعد لمونديال الأندية.

4. إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين، 32 عاما)

يُعَد من أكثر الحراس تأثيرا مع أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، إذ ساعد فيلا في العودة إلى أوروبا، وصاحب تصديات حاسمة في كأس العالم وكوبا أمريكا.

3. جانلويجي دوناروما (مانشستر/إيطاليا، 26 عاما)

حقق 6 شباك نظيفة في دوري الأبطال، وكان حاسما أمام الكبار مع باريس سان جيرمان.

انتقل هذا الموسم إلى مانشستر سيتي.

2. أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل، 32 عاما)

يُعَد من أكثر الحراس اعتمادية عالميا. حقق 10 شباك نظيفة في 28 مباراة ونسبة تصديات مرتفعة، ويتميز بتفوقه في المواجهات الفردية.

مستقبل: رغم قدوم مامارداشفيلي، يستمر أليسون خيارا أول حتى 2027، وسط منافسة قوية في ليفربول.

1. تيبو كورتوا (ريال مدريد/بلجيكا، 33 عاما)

الأكثر ثباتا واعتمادية رغم الغياب للإصابة، وسجل 11 شباكا نظيفة ونسبة تصديات بلغت 72% في دوري أبطال أوروبا، ويُعَد رمزا للحراسة الحديثة.