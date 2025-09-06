تقارير|أرمينيا

كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته قبل مواجهة أرمينيا في تصفيات المونديال (شاهد)

رونالدو بعد أن أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية في 23 مارس/آذار 2023 (غيتي)
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرته لقطات فيديو التقطت في العاصمة الأرمينية يريفان وهو يدفع بعنف أحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معه.

 

مقطع الفيديو الذي انتشر لصاروخ ماديرا، يظهر زميله لاعب السيتي بيرناردو سيلفا أولاً، ومن ثم رونالدو ولاعبون آخرون وهم يغادرون فندق إقامة المنتخب البرتغالي في أرمينيا، متوجهين لأداء التدريبات الجماعية، استعداداً لمباراة أرمينيا على أرضها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وحسب ما ظهر في المقطع اندفع العديد من المعجبين صوب رونالدو، بشكل فيه الكثير من الفوضى، وذلك لالتقاط صور شخصية معه فرد رونالدو بدفع المناصر الذي اقترب منه بقوة كما ظهر الغضب على محيا رونالدو.

الهوس برونالدو بدأ منذ لحظة وصول بعثة المنتخب البرتغالي إلى مطار زفارتنوتس الدولي، حيث احتشد المشجعون لاستقباله وتدافعوا لالتقاط الصور والحصول على توقيعاته التذكارية.

رونالدو، لاعب النصر السعودي والبالغ من العمر 40 سنة، ستكون مواجهة أرمينيا بالنسبة إليه رقم 222 في مجمل مسيرته الكروية مع منتخب البرتغال.

وخلال 221 مباراة سابقة سجل رونالدو 138 هدفاً، كان بينها ثلاثية ضد أرمينيا بمناسبة لقاء في تصفيات كأس أمم أوروبا عام 2016.

وتوّج الأسطورة البرتغالية بـ3 ألقاب رسمية مع منتخب بلاده هي كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية مرتين خلال عامي 2019 و2025.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

