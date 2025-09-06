كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته قبل مواجهة أرمينيا في تصفيات المونديال (شاهد)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرته لقطات فيديو التقطت في العاصمة الأرمينية يريفان وهو يدفع بعنف أحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معه.

🚨🇵🇹 Controversial Cristiano Ronaldo Moment in Armenia 🇦🇲 ➡️ Ahead of Portugal’s World Cup 2026 qualifier in Yerevan, a video has gone viral showing Cristiano Ronaldo shoving a fan who approached him for a selfie on September 5, 2025. The incident has ignited heated debate… pic.twitter.com/BI7vHRsUQF — Cleat Report (@CleatReport) September 6, 2025

مقطع الفيديو الذي انتشر لصاروخ ماديرا، يظهر زميله لاعب السيتي بيرناردو سيلفا أولاً، ومن ثم رونالدو ولاعبون آخرون وهم يغادرون فندق إقامة المنتخب البرتغالي في أرمينيا، متوجهين لأداء التدريبات الجماعية، استعداداً لمباراة أرمينيا على أرضها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وحسب ما ظهر في المقطع اندفع العديد من المعجبين صوب رونالدو، بشكل فيه الكثير من الفوضى، وذلك لالتقاط صور شخصية معه فرد رونالدو بدفع المناصر الذي اقترب منه بقوة كما ظهر الغضب على محيا رونالدو.

🇦🇲🇵🇹 Cristiano Ronaldo Arrives in Armenia Ahead of World Cup Qualifier The Portuguese national team arrived in Armenia ahead of their September 6 FIFA #WorldCup qualifier against Armenia. The team was met by fans at #Zvartnots International Airport. pic.twitter.com/CYUng9qmUi — crossroads_am (@am_crossroads) September 5, 2025

الهوس برونالدو بدأ منذ لحظة وصول بعثة المنتخب البرتغالي إلى مطار زفارتنوتس الدولي، حيث احتشد المشجعون لاستقباله وتدافعوا لالتقاط الصور والحصول على توقيعاته التذكارية.

رونالدو، لاعب النصر السعودي والبالغ من العمر 40 سنة، ستكون مواجهة أرمينيا بالنسبة إليه رقم 222 في مجمل مسيرته الكروية مع منتخب البرتغال.

وخلال 221 مباراة سابقة سجل رونالدو 138 هدفاً، كان بينها ثلاثية ضد أرمينيا بمناسبة لقاء في تصفيات كأس أمم أوروبا عام 2016.

وتوّج الأسطورة البرتغالية بـ3 ألقاب رسمية مع منتخب بلاده هي كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية مرتين خلال عامي 2019 و2025.