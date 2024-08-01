أعلن قائد فريق برشلونة سيرجي روبيرتو وعيناه مغرورقة بالدموع الوداع للنادي في مؤتمر صحفي مع حضور أساطير كرة القدم، مختتمًا مسيرة استمرت 18 عامًا، منها 14 عامًا مع الفريق الأول.