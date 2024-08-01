قاد كيليان مبابي ريال مدريد لتحقيق لقب كأس السوبر الأوروبية بفوز مستحق على أتالانتا الإيطالي 2-0 في وارسو.
قاد النجم البرتغالي رونالدو فريقه النصر السعودي للصعود لنهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع الهلال في النهائي.
فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في قضية تنمر إلكتروني أثارتها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، وتم فيها ذكر اسمي إيلون ماسك وجي كي رولينغ اللذين تطرقا إلى موضوع الملاكمة التي اتهمت بأنها ذكر.
كوريا الجنوبية تفرض إجراءات وقائية بعد ألعاب باريس منعا لانتشار حشرة بق الفراش الماصة للدماء.