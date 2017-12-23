شاهد: برشلونة يكتسح الريال بثلاثية نظيفة في كلاسيكو الأرض

أفسد برشلونة احتفالات غريمه التقليدي ريال مدريد بلقب مونديال الأندية ووجه إليه لطمة قوية على معقله باستاد “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد بالفوز الساحق عليه 3 / صفر.

وفي المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم حسم برشلونة الكلاسيكو رقم 270 بين الفريقين لصالحه، وهو الكلاسيكو رقم 175 بينهما في الدوري الإسباني.

وعزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 45 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وأبعد برشلونة منافسه التقليدي بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما قدم الفريقان عرضا متوسط المستوى على مدار أكثر من نصف ساعة فيما تحسن الأداء في الدقائق العشر الأخيرة من هذا الشوط الذي شهد مجددا على سوء الحظ الذي يلازم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال في مباريات فريقه بالموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني، لقن برشلونة مضيفه درسا قاسيا وأفسد احتفالاته بلقب مونديال الأندية حيث تقدم الأورغوياني لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 54 .

وتفاقم الوضع سوءا للريال عندما طرد الحكم اللاعب دانيال كارفاخال في الدقيقة 63 لمنع الكرة بيده من دخول المرمى.

واستغل الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة الجزاء التي احتسبت ضد كارفاخال وسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64 ليكون الهدف الخامس عشر له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفا في صدارة قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو على مدار التاريخ.

وصنع ميسي الهدف الثالث لبرشلونة والذي سجله البديل أليكس فيدال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتفوق إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، الذي حقق اليوم الفوز الأول له في لقاءات الكلاسيكو كمدرب لبرشلونة، على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في الأداء الخططي خلال الشوط الأول، حيث نجح الضيوف في امتصاص حماس أصحاب الأرض تدريجيا وتصدوا لكل المحاولات من لاعبي الريال الذي كان أكثر استحوذا على الكرة، لكن برشلونة كان الأكثر قدرة على الاختراق الهجومي نحو مرمى المنافس.

وتغير وجه المباراة تماما في الشوط الثاني حيث فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب وتلاعب بالريال من دون أية مقاومة من الفريق الملكي.

وترجم برشلونة تفوقه في هذا الشوط إلى هدفين في غضون 11 دقيقة ليثأر الفريق لهزيمته 1 / 5 أمام الريال في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بكأس السوبر الإسباني مطلع هذا الموسم.

ووجه برشلونة بهذا الفوز لطمة كبيرة إلى الريال بعد أسبوع واحد فقط من فوز الملكي بلقب كأس العالم للأندية للنسخة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ البطولة.

وحقق برشلونة الفوز الثالث له على التوالي في لقاءات الكلاسيكو بين الفريقين في الدوري الإسباني على استاد “سانتياغو برنابيو” .