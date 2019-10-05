ليفربول يعزز صدارته للبريميرليغ بهزيمة ليستر سيتي 2-1(فيديو)
مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds
5/10/2019-|آخر تحديث: 16/9/202403:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
حافظ فريق ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
التفاصيل:
- تغلب ليفربول على مضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.
- بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 24 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث.
- تمكن ليفربول من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40.
- ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 80 لتشهد التعادل لليستر سيتي عبر جيمس ماديسون.
- بعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (الفار) في الدقيقة 91 نفذها جيمس ميلنر في المرمى مسجلًا الهدف الثاني لفريقه.
- بذلك يصبح ليفربول على بعد مباراة واحدة لمعادلة الرقم القياسي لمانشستر سيتي 18 مباراة من الفوز المتتالي في البريميرليغ.
المصدر : وكالات