تعرف على ميعاد مباراة مصر وجنوب أفريقيا المقبلة

استأنف المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، تدريباته مساء السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في إطار الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

التفاصيل

يلعب منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

تستضيف مصر البطولة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل لأولمبياد طوكيو المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة.

خاض المنتخب تدريباته بعد الحصول على راحة أمس الجمعة، عقب حسم التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز على منتخب الكاميرون أول أمس الخميس بنتيجة 21 في ختام دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة