رياضة

هل تعمد محمد صلاح إظهار سرواله الداخلي في مباراة مانشستر يونايتد؟

صلاح يحتفل بالهدف مع زميله فيرجيل فان دايك
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محمد داود
20/1/2020-|آخر تحديث: 16/9/202402:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت طريقة احتفال اللاعب المصري محمد صلاح بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد إحراز صلاح هدفه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قام بخلع قميصه ليحصل على إنذار من حكم المباراة.

لكن اللقطة المثيرة للجدل تمثلت في قيام صلاح بدفع سرواله بحركة خاطفة للأسفل، ليظهر جزء من سرواله الداخلي أمام الكاميرات.

وفسر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حركة صلاح أنها مقصودة لإظهار شعار الشركة المنتجة كإعلان مدفوع الأجر.

بينما قلل أخرون من شأن اللقطة واعتبروا أن هناك من يتربص بصلاح ويحصي عليه حركاته.

ولم يستبعد الناقد الرياضي أحمد سعد أن تكون حركة صلاح بهدف الإعلان عن منتج، إذ توجد بنود سرية غير معلنة بين الشركات الكبرى واللاعبين الكبار أمثال محمد صلاح، على حد قوله.

وأضاف سعد في تصريحات للجزيرة مباشر أن التنافس بين الشركات التجارية يجعلها تلجأ لطرق غير تقليدية للإعلان والترويج لمنتجاتها.

وكان صلاح نجم فريق ليفربول قد بالغ في الاحتفال بهدفه بعدما نجح أخيرا في هز شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

https://twitter.com/fmjhr/status/1219236953415192576?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر

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