بعد “خطأ بشري جسيم”.. إيقاف حكم تقنية “الفيديو” ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الحكم دارين إنغلاند ومساعده دان كوك، بعدما كانا مسؤولين عن حكم “الفيديو” المساعد في فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على ليفربول الذي شهد إلغاء هدف صحيح سجله الفريق الضيف.

وذكر موقع شبكة “BBC” البريطانية، الأحد، أنه تم استبعاد إنغلاند من لائحة الحكام المساعدين في مباراة نوتينغهام فورست وبرينتفورد، الأحد، ودان كوك من مباراة تشيلسي وفولهام، الاثنين، في الجولة السابعة من المسابقة، كما كان مقررًا سابقًا.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد اعترف بصحة الهدف الذي أحرزه الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، في شباك توتنهام في الدقيقة 33، وتم إلغاؤه بعد ذلك بداعي التسلل، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت.

وقال الاتحاد الإنجليزي في تبريره للقرار، إن “إلغاء الهدف كان بسبب خطأ بشري جسيم”.

من جهتها، اعترفت لجنة الحكام، في بيان، “بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليفربول، إذ تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة”.

وتابع البيان: “لقد كان هذا قرارًا خاطئًا بشكل واضح، وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفار، ولكن مع ذلك فشلت التقنية في التدخل”.

وأضاف: “ستقوم لجنة الحكام بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى هذا الخطأ البشري، وستتواصل لجنة الحكام مع ليفربول مباشرة للتوضيح والاعتذار من الخطأ”.

