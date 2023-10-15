رياضة

“قصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال”.. كريم بنزيما يتضامن مع غزة

النجم الفرنسي كريم بنزيما
النجم الفرنسي كريم بنزيما (الفرنسية)
15/10/2023-|آخر تحديث: 16/10/202312:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، الأحد، وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب لاعب الاتحاد السعودي للمحترفين، على حسابه بمنصة “إكس”: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مجددًا ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

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ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيًا، وإصابة 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة حماس عن مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة 3715، وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقًا لمصادر رسمية إسرائيلية.

المصدر : وكالات