“قصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال”.. كريم بنزيما يتضامن مع غزة

أكد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، الأحد، وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب لاعب الاتحاد السعودي للمحترفين، على حسابه بمنصة “إكس”: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مجددًا ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

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Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيًا، وإصابة 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة حماس عن مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة 3715، وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقًا لمصادر رسمية إسرائيلية.