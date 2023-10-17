بسبب تعاطفه مع فلسطين.. نادي ماينز الألماني يوقف لاعبه المغربي أنور الغازي

قرر نادي ماينز الألماني، إيقاف لاعبه المغربي الأصل أنور الغازي، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

وأعلن النادي الألماني في بيان، اليوم الثلاثاء، إيقاف الغازي ومنعه من حضور التدريبات وإيقاف تعاقده معه بسبب منشور شاركه عبر حسابه الشخصي في إنستغرام.

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وجاء في المنشور الذي شاركه الغازي “عندما يقطع أحد الأطراف الماء والغذاء والكهرباء عن الجانب الآخر، فهذه ليست حربًا، هذه إبادة جماعية ودمار شامل ونحن نشهد حدوث ذلك على الهواء مباشرة”.

بوست أنور الغازي اللي بسببه تم إيقافه مع ماينز

"هذه ليست حربا.

عندما يقطع أحد الأطراف الماء والغذاء والكهرباء عن الجانب الآخر، فهذه ليست حربا.

عندما يمتلك أحد الطرفين أسلحة نووية، فهذه ليست حربا.

عندما يتم تمويل أحد الأطراف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا.

عندما يستخدم جانب… pic.twitter.com/kx5JFpe1jb — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) October 17, 2023

وفي ألمانيا أيضًا، يتعرض اللاعب المغربي ومدافع فريق بايرن ميونخ، نصير مزراوي، لهجمة إعلامية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، وهو ما أدى لتضامن عدد من ناشطي مواقع التواصل معه.

ونشر مزراوي يوم 15 من أكتوبر/تشرين الأول، مقطع فيديو عبر خاصية القصص على منصة إنستغرام، متمنيا النصر للشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أمس الاثنين، أكد النادي أنه سيتحدث مع مدافعه المغربي نصير مزراوي بشأن التعبير عن دعم فلسطين عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبداء تضامنه مع تل أبيب، ومؤكدًا تعاطفه مع “الألم الإسرائيلي”.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، قصفه على قطاع غزة مستهدفا المدنيين، ردا على عملية “طوفان الأقصى”، وخلّفت ضرباته أكثر من 3 آلاف شهيد و11 ألف مصاب منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.