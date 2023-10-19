الاتحاد الجزائري للقدم يُعلق مسابقاته كافة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعليق مسابقاته ومنافساته كافة إلى أجل غير مسمى تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان أن القرار جاء “احترامًا لأرواح الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة”.

ويأتي قرار الاتحاد بعد يوم من مجزرة المستشفى المعمداني التي أسفرت عن استشهاد نحو 500 فلسطيني أغلبهم من الأطفال.

وأعلنت الجزائر، الأحد الماضي، استضافة مباريات منتخب فلسطين الودية والرسمية بداية من مواجهة أستراليا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان من المقرر استئناف مسابقة الدوري المحلي الجمعة المقبلة بعد انتهاء منافسات المنتخب الدولية، التي تضمنت مباراتين وديتين مع الرأس الأخضر وانتهت بفوزه بخمسة أهداف لهدف، ثم التعادل مع مصر بهدف لمثله.