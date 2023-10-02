بعد معاقبة حكمَي الفيديو.. ليفربول يُصدر بيانا بشأن مباراة توتنهام

ما زالت ردود الفعل تتوالى على خطأ التحكيم الذي شهدته مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي أقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز توتنهام بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة خطأ فادحًا بإلغاء حكم الفيديو المساعد هدفًا صحيحًا للبرتغالي لويس دياز مهاجم ليفربول بدعوى التسلل.

وبعد القرار الذي اتخذته لجنة حكام الدوري الإنجليزي بمعاقبة حكمَي الفيديو بالإيقاف لنهاية الموسم، أصدر نادي ليفربول بيانًا قال فيه إن خطأ حكم الفيديو في المباراة يقوّض نزاهة الرياضة.

وأكد ليفربول أن قواعد اللعبة لم تطبَّق بشكل صحيح، لذلك فمن غير المرضي عدم منح الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح، وعدم حدوث أي تدخل لاحق.

وأشار بيان النادي إلى أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها خطأ بشري كبير أمر غير مقبول، ولا ينبغي تحديد أي نتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.