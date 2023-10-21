رياضة

طالب بالسعة الجماهيرية الكاملة لملعب القاهرة.. الأهلي يخصص عائد مباراة سيمبا لصالح فلسطين

أعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح الشهداء في فلسطين
21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202308:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تقدم النادي الأهلي المصري بطلب للسلطات الأمنية ببلاده للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في مباراة العودة بين الفريق مع سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، إن هذا الأمر جاء لتعزيز “فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة النادي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء”.

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واستهل الأهلي المصري مشواره في النسخة الافتتاحية للدوري الأفريقي لكرة القدم بالتعادل (2-2) مع سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي التي أقيمت، أمس الجمعة، في العاصمة دار السلام.

 

يذكر أن بطولة الدوري الأفريقي تضم 8 أندية هي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنغولي.

والأربعاء الماضي، أعلن الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة قرر بعد اجتماعه الطارئ إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التلفزيونية الليلة، تضامنا مع فلسطين، ورفضا للعدوان على غزة.

كما قرر المجلس في اجتماعه دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة – الشيخ زايد -مدينة نصر – التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح فلسطين.

كما قرر الأهلي ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات