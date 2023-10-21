طالب بالسعة الجماهيرية الكاملة لملعب القاهرة.. الأهلي يخصص عائد مباراة سيمبا لصالح فلسطين

تقدم النادي الأهلي المصري بطلب للسلطات الأمنية ببلاده للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في مباراة العودة بين الفريق مع سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، إن هذا الأمر جاء لتعزيز “فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة النادي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء”.

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة لتعزيز فرص جماهيره في دعم الأشقاء بفلسطين 🔴 pic.twitter.com/FGOAUWrRLf — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 21, 2023

واستهل الأهلي المصري مشواره في النسخة الافتتاحية للدوري الأفريقي لكرة القدم بالتعادل (2-2) مع سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي التي أقيمت، أمس الجمعة، في العاصمة دار السلام.

محمود كهربا يبصم على هدف التعادل للأهلي المصري #الدوري_الإفريقي pic.twitter.com/69UbJnH743 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2023

سيمبا التنزاني يسجل الهدف الثاني أمام الأهلي المصري !#الدوري_الإفريقي pic.twitter.com/9St5vuP1YG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2023

رضا سليم يمنح الأهلي المصري الهدف الأول ⚽️#الدوري_الإفريقي pic.twitter.com/2Re5iNIehB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2023

يذكر أن بطولة الدوري الأفريقي تضم 8 أندية هي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنغولي.

والأربعاء الماضي، أعلن الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة قرر بعد اجتماعه الطارئ إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التلفزيونية الليلة، تضامنا مع فلسطين، ورفضا للعدوان على غزة.

كما قرر المجلس في اجتماعه دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة – الشيخ زايد -مدينة نصر – التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح فلسطين.

قرارات مجلس ادارة النادي اليوم 🔴 pic.twitter.com/7wu0hf9hvh — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 18, 2023

كما قرر الأهلي ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.