جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين (فيديو)
مدة الفيديو 01 minutes 30 seconds
25/10/2023
هتفت جماهير النادي الأهلي المصري لفلسطين قبيل بدء مباراته مع ضيفه سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
ورددت الجماهير هتاف “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، في إشارة إلى دعمها لفلسطين وسكان قطاع غزة في وجه القصف والغارات الإسرائيلية.
وأعلن النادي الأهلي أنه قرر “تخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء في فلسطين”.
وشهدت ملاعب عربية وعالمية تضامن الجماهير مع فلسطين وقطاع غزة عبر ترديد الهتافات ورفع اللافتات والصور.
المصدر : الجزيرة مباشر