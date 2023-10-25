جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين (فيديو)

هتفت جماهير النادي الأهلي المصري لفلسطين قبيل بدء مباراته مع ضيفه سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ورددت الجماهير هتاف “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، في إشارة إلى دعمها لفلسطين وسكان قطاع غزة في وجه القصف والغارات الإسرائيلية.

وأعلن النادي الأهلي أنه قرر “تخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء في فلسطين”.

وشهدت ملاعب عربية وعالمية تضامن الجماهير مع فلسطين وقطاع غزة عبر ترديد الهتافات ورفع اللافتات والصور.