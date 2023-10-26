مشجعو سيلتيك يرفعون أعلام فلسطين في مباراة أتلتيكو مدريد

رفع الآلاف من مشجعي فريق “سلتيك” الأسكتلندي أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق ضد ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Celtic Park is a sea of Palestine flags tonight@CelticFC pic.twitter.com/CIfJLhklI5 — Scottish Football Away Days (@days_scottish) October 25, 2023

وأصدر النادي نداء لجماهيره في يوم المباراة بعد أن شجعت مجموعة من الجمهور على “رفع علم فلسطين بشجاعة” في المباراة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد غرامة على سيلتيك بسبب مشجعيه الذين رفعوا أعلام فلسطين في مناسبات سابقة.

وتم رفع حوالي 20 علمًا كبيرًا لفلسطين قبل ظهور الفريقين، فيما كانت الآلاف من الأعلام الصغيرة واضحة حول الملعب عندما ظهر الفريقان على أرض الملعب.

ورفعت أعداد كبيرة من مشجعي سيلتيك علم فلسطين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه هارتس، يوم الأحد الماضي، في بطولة الدوري الأسكتلندي.