بسبب مجسم لقاسم سليماني.. إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني

ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان الإيراني ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا، التي كان من المقرر إقامتها في استاد (نقش جاهات) بمدينة أصفهان مساء الاثنين.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان أنه تقرر إلغاء المباراة بسبب “ظروف غير متوقعة”، موضحًا أنه سيتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.

وأضاف “يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

وكانت الجماهير تنتظر حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية لانطلاق اللقاء، إلا أن وجود تماثيل لرموز سياسية أمنية إيرانية في مدخل الملعب، تسبب في رفض إدارة نادي الاتحاد دخول الملعب على اعتبار أن الأمر ينتهك قوانين كرة القدم.

في المقابل، رفض مسؤولو النادي الإيراني إزالة هذه الصور والتماثيل، وهو ما دعا مراقب المباراة الطاجيكي إسلاموف دافلاماند إلى تدوين الأحداث التي وقعت، وإحالتها رسميًّا إلى لجنة الانضباط المعنية بمثل تلك الأحداث، وبعدما كان من المقرر تأجيل المباراة نصف ساعة، تقرر إلغاؤها تمامًا.

وذكرت القناة الرياضية السعودية (إس إس سي) أن لاعبي الاتحاد السعودي غادروا ملعب مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بسبب وجود مجسم للقائد العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني.

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقًا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب، بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين، حين حل ضيفًا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي.