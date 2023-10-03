مصر.. قرار وزاري بزيادة مكافآت الرياضيين في الألعاب الفردية والجماعية بعد هروب عدد من اللاعبين (فيديو)

قبل أيام، حقق المصارع مصري الأصل إبراهيم غانم الذهبية الأولى لفرنسا في المصارعة الرومانية

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري التفاصيل الخاصة بزيادات مكافآت الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك بالتزامن مع هروب عدد من اللاعبين المصريين للخارج واللعب باسم منتخبات أخرى.

وقال صبحي في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن متوسط حجم البعثات المشاركة بالمعسكرات والبطولات الدولية للمنتخبات الوطنية سنويًا يتراوح بين 700 و900 بعثة بتكلفة قاربت المليار جنيه.

وأضاف أن برنامج الرعاية للبطل الأولمبي يتضمن راتبًا شهريًا وبدلات، وتقديم الدعم للمشاركة في المعسكرات وفي البطولات الدولية، وتوفير الملابس والأدوات الرياضية.

وأوضح الوزير أن برنامج التكريم وزيادة المكافآت يتضمن منح مليوني جنيه حال فوز رياضي بميدالية ذهبية على مستوي دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ومليون ونصف المليون جنيه للميدالية الفضية ومليون جنيه للميدالية البرونزية، ويعامل المركز الرابع معاملة المركز الثالث في حال اقتسامه للميدالية البرونزية.

وتأتي القرارات الجديدة في ضوء موجة هروب لعدد من الرياضيين المصريين في الآونة الأخيرة، ويشتكي أغلبهم من ضعف المرتبات والخدمات، بالرغم من حصولهم على ميداليات عالمية وقارية باسم مصر.

وقبل أيام، حقق المصارع مصري الأصل إبراهيم غانم الذهبية الأولى لفرنسا في المصارعة الرومانية منذ عام 2014، وهو ما أثار جدلًا على المنصات المصرية. وكان قد هرب غانم عام 2017 بسبب أزمة واجهته مع اتحاد المصارعة المصري.

وغانم ليس الرياضي المصري الوحيد الذي يهرب، بل شهدت السنوات الماضية هروب أكثر من لاعب، منهم المصارع أحمد بغدودة، ومحمد عصام لاعب المصارعة الرومانية الذي هرب عام 2022، وقبله أحمد بوشا لاعب المنتخب للمصارعة الحرة، وكان آخر هذه الوقائع هروب اللاعب سيف شكري.

وعادةً ما يرجع أهالي المصارعين الهاربين ذلك إلى انخفاض الدخل، وعدم تلقي الحد الأدنى من الدعم المالي الذي يوفر الاحتياجات الأساسية، وهو ما ينفيه مسؤولو الاتحاد.