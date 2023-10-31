ميسي يعزز رقمه القياسي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، الاثنين، بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينغ هالاند أفضل لاعب في أوربا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.

ولعب ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، والذي فاز بهذه الجائزة لآخر مرة في 2021، دورا محوريا في قيادة الأرجنتين لنيل أول ألقابها في كأس العالم منذ 36 عاما في مونديال قطر العام الماضي.

ويتفوق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما الآن بثلاث كرات ذهبية على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في 2017.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

واحتل ميسي، الذي حقق الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته في 2009 وحصل على 4 كرات ذهبية على التوالي حتى 2012، المركز الثاني خلف هالاند في جوائز الاتحاد الأوربي (اليويفا) للأفضل في أغسطس/ آب.

وكان هالاند، البالغ من العمر 23 عاما، أحد أبرز المرشحين للحصول على الكرة الذهبية الأولى له بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي حيث فاز سيتي بدوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن مسيرة الأرجنتيني ميسي الخيالية في كأس العالم في قطر حيث حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب والحذاء الفضي (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة) ساعدته على التفوق على المهاجم النرويجي للحصول على الجائزة.

وكانت كأس العالم هي البطولة الكبرى الوحيدة التي تراوغ ميسي، لكن الأرجنتين عوضت خسارتها في نهائي 2014 أمام ألمانيا بينما أصبح في مارس/ آذار ثالث لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف دولي.

وفاز ميسي أيضا بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي حيث ساعد الفريق المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين على الفوز بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق.

أبرز الفائزين

ونالت آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعبة في العالم.

وقادت بونماتي منتخب بلادها للفوز بكأس العالم للسيدات كما حصدت كل الألقاب الممكنة مع برشلونة الذي نال جائزة أفضل فريق نسائي في العالم.

Felicidades @AitanaBonmati!!!

Premio muy merecido después de un año espectacular. A disfrutarlo!❤️ #BallonDor pic.twitter.com/u9NrGofXUG — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 30, 2023

وفي الحفل أيضا نال الإنجليزي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

كما حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة سقراطيس للعمل الإنساني.

وفاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس ونال النرويجي إرلينغ هالاند جائزة غيرد مولر لأفضل هداف للعام 2023.

وحصل مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق بعد الفوز بثلاثية دوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.