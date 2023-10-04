السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

الخطوة السعودية جاءت بعد دقائق من إعلان الفيفا إقامة نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وقال الاتحاد السعودي في بيان إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة “وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم”.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 4, 2023

وجاء إعلان السعودية بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

وأكد “الفيفا” أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة “الأوقيانوس”، وطالب الدول في المنطقتين للتقدم بطلبات الترشح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن “رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم”.

وأضاف أن “نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم”.

سمو #ولي_العهد: رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه – ولله الحمد – من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث… pic.twitter.com/fAwNDjJUqA — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 4, 2023

وانتقل عدد كبير من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما إلى الأندية السعودية في الأشهر الأخيرة.