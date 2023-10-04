رياضة|السعودية

السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

الخطوة السعودية جاءت بعد دقائق من إعلان الفيفا إقامة نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

السعودية كرة قدم ملعب
ستستضيف السعودية كأس العالم للأندية 2023 في شهر ديسمبر المقبل (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
4/10/2023-|آخر تحديث: 4/10/202310:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وقال الاتحاد السعودي في بيان إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة “وفق لخطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم”.

وجاء إعلان السعودية بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

وأكد الفيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة “الأوقيانوس”، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن “رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسا لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم”.

وأضاف أن “نية الاستضافة تأتي تأكيدا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم”.

وانتقل عدد كبير من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما إلى الأندية السعودية في الأشهر الأخيرة.

المصدر : وكالات